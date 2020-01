2 fantastiche mostre ai bellissimi Museo Fernand Léger di Biot e Marc Chagall di Nizza

Sono due esposizioni che valgono la pena di essere apprezzate e viste.

La prima riguarda il Museo Fernand Léger di Biot, vero scrigno di bellezza e cofano in cui troverete le opere più belle compiute dall'artista francese. Quella mostra, intitolata "Dessinez d'Abord", è composta ed arricchita dai alcuni suoi disegni raramente esposti al pubblico. Il Museo dà così luce alla diversità della pratica del disegno da Fernand Léger. Per l'artista, il "disegnare" non costituisce soltanto un lavoro propedeutico ed esigente relativo alla pittura, si tratta anche di un modo di esprimersi in sé che lui esercitava ogni giorno, il piacere dei gesti che trascrive con finezza e spontaneità la sua osservazione delle cose e degli esseri. Poco presente nelle opere dipinte, il ritratto è onnipresente nelle opere disegnate : immortalato in mezzo ad una scene di vita quotidiana, oppure rappresentato con la sua amata moglie. Tutto questo per sistemare bene la composizione di un ritratto accademico o frammentare il corpo per capirne meglio l'essenzialità. Rigogliosa ed intimistica, l'opera del francese si rivela costantemente qui, soprattutto attorno all'interesse sempre rinnovato del pittore per la raffigurazione dell'uomo. La mostra è visitabile sino al 2 marzo. Informazione complementari su : https://it.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/event/l-primis-disegnate-fernand-leger-e-il-ritrattohttps://it.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/event/l-primis-disegnate-fernand-leger-e-il-ritratto

La seconda mostra si svolge al mitico Museo Marc Chagall di Nizza, che riverisce l'artista natio della Bielorussia. La mostra, intitolato "Sulla Terra degli Dei", racconta il rapporto e il nesso che accomunava il pittore alla Grecia. Attraverso un complesso di opere esposte solo in rare occasioni, la mostra esplora il legame tra Marc Chagall e la letteratura greca antica. Su invito del suo editore Tériade, di origini greche, l’artista visita due volte la Grecia prima nel 1952 e poi 1954. Da questi due viaggi scaturiscono numerosi progetti. Alimentate dalla lettura di Dafni e Cloe di Longo e dell’Odissea di Omero, le opere di Chagall acquisiscono una pluralità di forme. Dai libri illustrati al mosaico monumentale per la Facoltà di Legge di Nizza, passando per le scenografie e i costumi del balletto Dafni e Cloe per l’Opéra di Parigi, il maestro di Vence esplora e si appropria di questi classici della cultura mediterranea su cui la mostra getta nuova luce. La mostra è visitabile fino al 27 aprile. Per maggiori informazioni, andate sul sito : https://it.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/event/c-sulla-terra-degli-dei-marc-chagall-e-il-mondo-grecohttps://it.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/event/c-sulla-terra-degli-dei-marc-chagall-e-il-mondo-greco .