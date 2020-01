Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nei primi giorni della settimana successiva.

ANTIBES

La chatte sur un toit brûlant

Dal 31 gennaio 2020 al 2 febbraio 2020

Ore 20,30 venerdì e sabato, ore 16 la domenica

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Les lundis du Conservatoire 2020 - "Concert baroque"

Domenica 2 febbraio 2020 ore 11 e 18,30

Lunedì 10 febbraio 2020 ore 18,30

Chapelle Saint-Bernardin



17e Salon azuréen d'aquariophilie et de terrariophilie

Dal 1° al 2 febbraio 2020

Dalle 10 alle 18

Entrée libre.

Espaces du Fort Carré



Débarrasse Vinyles

Il 2 febbraio 2020 dalle 10 alle 17

Salle du 8 mai



Université des Savoirs - "La Provence Romaine /Gaulois en Provence/ une celtique méditerranéenne "

Mafrtedì 4 febbraio 2020 ore 18

Salle des associations

Cours Masséna



"Bang Bang" - Théâtre du Tribunal

Dal 5 febbraio 2020 all'8 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



"Les pieds nus dans la neige" - Théâtre du Tribunal

Fino al 1° febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



Exposition "Samadama La petite fabrique des bibliothèques"

Fino al 1° Febbraio 2020

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



Exposition temporaire - Musée de la Carte Postale

Fino al 31 marzo 2020

À Musée de la Carte Postale

Catégories: Musées

Mots clés: Exposition



Exposition temporaire "Les voitures à chiens belges"

Fino al 31 marzo 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Les Jeudis de la création - Jean-Marc Faraut

Exposition permanante "Eloges de la couleur" par Jean-Marc Faraut

Fino al 30 aprile 2020

12 bd d’Aguillon



Exposition "Le dessin d’humour au plus près de l’actualité" - Musée Peynet

Fino al 30 giugno 2020

Musée Peynet et du dessin humoristique

Place Nationale



CANNES

Humour, Tano, Idiot Sapiens

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 20,30

Salle Le Raimu

Avenue de la Borde



Conférence, Colette à la Belle époque

Intervenant: Jean Claude Blachère, professeur des universités émérite

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 15

Salle 1901 - Maison des Associations

9 rue Louis Braille



Cirque, Deixe-me

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 19,30

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Musique, 51e Concours national de piano Claude Kahn

Jeunes prodiges du piano

Sabato 1° febbraio 2020 ore 14

Domenica 2 febbraio 2020 ore 16

Espace Miramar

35 rue Pasteur



Conférence, Les Hittites, un peuple redécouvert

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Musique - France / Italie

Les Mardis de l'Orchestre

Martedì 4 febbraio 2020 ore 19

Studio 13 - Salle de spectacle à la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Conférence, D'Akhenaton à Horemheb, en passant par Toutankhamon

Intervenant : Patrick Zinniger, égyptologue

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 15

Salle Stanislas

7 rue Louis Pastour



Excursion, Parcours pédestre - Quartier Oxford-Terrefial

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 14

Villa Montrose

9 avenue Montrose



Exposition, Pierre et Gilles, le goût du cinéma

Fino al 26 aprile 2020

Mardi > Dimanche : 10h > 13h - 14h > 18h

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



Exposition, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 24 maggio 2019

Musée de la Castre

Le Suquet



Du marchand ambulant au grand magasin

Histoire des commerces cannois

Fino al 12 giugno 2020

Lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Archives municipales - Service éducatif, animations, expositions et conférences

Site annexe - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



DES PETITS PAS POUR L'HOMME

Fino al 31 gennaio 2020

14:00-18:00 (mardi et vendredi). 10:00-13:00 et 14:00-18:00 (mercredi et samedi) 14:00-18:00 (vendredi)

MEDIATHÈQUE

5 Boulevard de la Colle Belle



CARROS

L'HERBE DE L'OUBLI

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 19

SALLE JULIETTE GRECO

5 Boulevard de la Colle Belle



LE BROC

"FRIDA KOHLO" BROC'ARTS ET COMPAGNIE

Sabato 1° febbraio 2020 ore 19

COMPLEXE LES ARTS D'AZUR - LE BROC

12 rue des Jardins



MENTON

Spectacle Jeune Public : Jack et le haricot magique

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 15

Salle Saint-Exupéry

8 rue de la République



Film et Concert avec Thierry Terranova – guitariste / chanteur et Yves Gasiglia documentaliste, spécialiste du cinéma.

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 19

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Conférence «Le Collège Poétique de Menton » par Jean-Pierre FREDIANI, sous l’égide du Cercle Blasco Ibañez.

Sabato 1° febbraio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



CONCERTS EN TERRE INSOLITE

Domenica 2 febbraio 2020 ore 11

LIEU SURPRISE

CONSERVATOIRE 04 93 35 82 95



Once upon early readers’time : English for kids !

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 14,30

Venerdì 24 gennaio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 15

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 15

Sabato 1° febbraio 2020 ore 15

Domenica 2 febbraio 2020 ore 15

Martedì 4 febbraio 2020 ore 15

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 14,30

Martedì 4 febbraio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Martedì 4 febbraio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR : LE BASTION

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 14,30

Le Bastion

Quai Napoléon III



Visite guidée le jardin d’agrumes du Palais de Carnolès

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 10

Palais de Carnolès

3 Avenue de la Madone



Visite guidée éclair : La chapelle des Pénitents Blancs

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 14,30

Porche d’entrée, Place de la conception



Exposition : Portrait d’hier des gens d’ici

Fino al 31 maggio 2020

Jardin Elisée Reclus et aux jardins du Palais de Carnolès.



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 15 giugno 2020

Musée du Bastion



MONACO

4e Rallye Monte-Carlo Classique

Dal 29 gennaio al 1° febbraio 2020

Principauté de Monaco



Les Petits Lapins

Guiovedì 30 gennaio, venerdì 31 gennaio, sabato 1° febbraio 2020 ore 20,30

Domenica 2 febbraio 2020 ore 16,30

Théâtre des Muses

45, boulevard du Jardin Exotique



La Bohème

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 20

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Caravane Musicale

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 19

Médiathèque de Monaco - Bibliothèque Louis Notari

8, rue Louis Notari



9e New Generation

Sabato 1° febbraio e domenica 2 febbraio 2020

Espace Fontvieille

5, avenue des Ligures



Spectacle "RETRO-SPECTIVE 3"

Sabato 1° febbraio 2020 ore 20

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Domenica 2 febbraio 2020 ore 18

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Circuit de voitures radioguidées

Domenica 2 febbraio 2020 dalle ore 8 alle ore 12

Port de Monaco

Port Hercule



Conférence de la Fondation Prince Pierre sur le thème "Danser la vie"

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 18,30

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Documentaire en hommage à Vittorio Gassman

Mercoledì 5 febbraio 2020 ore 19

Documentaire "Je suis Gassman! Roi de la Comédie"

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Représentations d'Opéra "La Bohème" di Giacomo Puccini

Con Irina Lungu, Mariam Battistelli, Andeka Gorrotxategi, Davide Luciano, Boris Pinkhasovich, Nicolas Courjal, Fabrice Alibert, Guy Bonfiglio, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Daniele Callegari, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Mercoledì 29 gennaio e venerdì 31 gennaio 2020 ore 20

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



23e Rallye Automobile Monte-Carlo Historique

Fino a mercoledì 5 febbraio

Principauté de Monaco



Exposition sur le thème "Est-ce que ce monde est sérieux" par Philippe Pastor

Fino a venerdì 28 febbraio 2020 dalle 11 alle 18

Monaco Modern' Art Galerie

27, avenue Princesse Grace



4e Rallye Monte-Carlo Classique

Fino a sabato 1° febbraio 2020

Principauté de Monaco



Patinoire à ciel ouvert

Fino a domenica 1° marzo 2020

Port de Monaco



Exposition de voitures de rallye

Fino a domenica 15 marzo 2020

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



NICE

PRESS

Fino al 31 gennaio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts

"Guy Bourdin. Zoom", una mostra al Musée de la Photographie

Fino al 26 gennaio 2020

Il Musée de la Photographie Charles Nègre si trova in Place Pierre Gautier 1 a Nizza.



NICE JAZZ FESTIVAL SESSIONS - LUCKY PETERSON

Giovedì 30 gennaio 2020 ore 20

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts



NICOLAS CARRÉ CHANTE LES ADIEUX DE JACQUES BREL À L’OLYMPIA

Dal 30 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

Spectacle Musical

3 rue Paganini - 06000 NICE



THE ARISTOCRATS

Concert Rock Fusion

Giovedì 30 gennaoio 2020 ore 20,30

SALLE BLACK BOX

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



FUNNY 60'S - HOMMAGE À HERBIE HANCOK

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 20,30

Par le Nice Jazz Orchestra Quartet - Sous la direction de Pierre Bertrand

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



VERCORS

Venerdì 31 gennaio 2020 ore 20,30

Concert Rock français.

SALLE BLACK BOX

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



CONCERT - QUATRE SAISONS POUR UN TANGO

Dal 31 gennaio 2020 al 1° febbraio 2020

20:00 : vendredi - 16:00 : samedi

Orchestre Philharmonique de Nice - Musique d'Antonio Vivaldi, Astor Piazzolla et Konstantin Boyarski.

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule



ROUTE 66

Dal 1° al 2 febbraio 2020

20:30 : samedi - 15:30 : dimanche

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



LA FOLLE HISTOIRE DE MICHEL MONTANA

Sabato 1° febbraio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE DE LA CITÉ

3 rue Paganini



CONCERT - EN FAMILLE - LES DANSES

Domenica 2 febbraio 2020 ore 11

OPÉRA NICE COTE D'AZUR

4-6 rue Saint-François-de-Paule



ORCHESTRE D'HARMONIE DE NICE EN CONCERT

Domenica 2 febbraio 2020 ore 15,30

EGLISE NOTRE DAME DU PORT

Place Ile de Beauté



CONCERT - BACH, BEETHOVEN, RACHMANINOV

Lunedì 3 febbraio 2020 ore 20

Orchestre Philharmonique de Nice - Johann Sebastian Bach : Sonate pour viole de gambe n° 2 en ré majeur, BWV 1028 - Ludwig van Beethoven : Douze variations sur un thème de Judas Maccabeus - Sergeï Rachmaninov : Sonate pour violoncelle et piano en sol mineur, opus 19.

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 Av Docteur Ménard- (Angle bd de Cimiez)



CANDIDE - VOLTAIRE

Dal 5 febbraio all'8 febbraio 2020 ore 20 (il sabato ore 15)

THÉÂTRE NATIONAL DE NICE

Promenade des Arts

Omar Logang “La lumière de la Mediterranée", mostra

Fino al 22 febbraio 2020

Lycée Massena, Avenue Felix Faure 24