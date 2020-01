Ligue 1: Riparte il campionato, grosse sorprese in Coppa di Francia

Si sono disputate, questa settimane, le gare degli ottavi di finale di Coppa di Francia, un torneo che assicura al vincitore, se già non ammesso per meriti di campionato, di accedere all’Europa League.

Squadre “eccellenti” non sono riuscite a passare il turno, a partire dal Monaco senza contare Lille, Montpellier, Angers e Strasburgo.

A passare il turno sono state: Belfort, Rennes, Digione, St Etienne, Paris Saint Germain, Epinal e Marsiglia.

L’ultima gara di Coppa di Francia tra l’Ogc Nice e l’Olympique Lyonnais si giocherà questa sera, giovedì 30 gennaio.

Domani, venerdì 31 gennaio, senza nemmeno un giorno di tregua, tornerà il campionato di Ligue 1 con la ventiduesima giornata, terza del girone di ritorno.

Ad aprire le ostilità un incontro di forte interesse, un derby tra squadre della Bretagna, si affronteranno Rennes e Nantes, due compagini che si trovano nei “quartieri alti” e che non nascondono le proprie ambizioni di classifica.

Il Nizza, per la seconda volta in pochissimi giorni, ospiterà il Lione, mentre il Monaco viaggerà alla di Nimes.

Il Marsiglia sarà di scena a Bordeaux, mentre il Lille viaggerà alla volta di Strasburgo.

Il Paris Saint Germain ospiterà il Montpellier, un’altra gara tra due squadre in ottima forma.

Per la lotta per la salvezza, si giocherà un drammatico Amiens – Tolosa. Completano il tabellino Metz – Saint Etienne, Angers – Reims e Digione – Brest.



