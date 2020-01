Nizza “sceglie” i suoi campioni nello sport

Giovedì 13 febbraio 2020, all’Acropolis, per la dodicesima volta, la città di Nizza premierà i propri atleti che si sono distinti nel 2019 in diverse e varie discipline sportive: è il momento della nuova edizione delle Victoires du Sport.



Saranno gli stessi nizzardi a scegliere i loro campioni attraverso una votazione on line alla quale tutti possono partecipare collegandosi, entro il 10 febbraio 2020, al sito https://victoiresdusport.nice.fr .



Molte le discipline che, nel corso del 2019, hanno visto eccellere atlete ed atleti “targati” Nizza: full conctat, scherma, tennis, judo, Torball, atletica, rugby, snowboard, ciclismo, sport da combattimento, nuoto, pugilato, karate e sci.



Sei atleti per le categorie donne e uomini e cinque per quella disabili: ora sarà il voto popolare a scegliere i tre vincitori della nuova edizione delle Victoires du Sport.



Ecco i candidati



Categoria Donne



Bonnet Charlotte, Nuoto

Olympic Nice Natation

Equipe de France de Natation

Championne de France du 50, 100 et 200 m nage libre aux championnats de France Elite 2019 (Rennes)

3ème aux Championnats du monde de Gwangju 2019 (4 x 100 m nage libre)

Médaille de bronze aux JO de Londres 2012 (4 x 200 m nage libre)

3ème aux Championnats du monde de Barcelone 2013 (4 x 200 m nage libre)

5 titres en Championnat d’Europe

49 titres de Championne de France

13 records nationaux



Butruille Solène, scherma

Ogc Nice Escrime

Membre du groupe France Senior en Fleuret

Championne d’Europe U23 2019 en individuel

Vice-championne d’Europe U23 2019 par équipe

Médaillée d’argent par équipe en Coupe du Monde 2019 à Tauber (Allemagne)

Médaillée de bronze par équipes N1 aux Championnats de France à Nantes

1ère à la Coupe du monde Senior d’Alger avec l’Équipe de France en 2018

2e au Classement Mondial Seniors par équipe saison 2018/2019

3e à la Coupe du Monde Seniors par équipe Le Caire 2019

Vice-championne d'Europe Seniors par équipe 2019



Diallo Rouguy , atletica

Nice Cote d’Azur Athletisme

Championne de France triple saut en salle en 2019 (Miramas)

Championne de France triple saut 2019 (Saint-Etienne)

3ème aux Championnats de France triple saut 2018 (Albi)



Ferro Fiona, tennis

Nice Lawn Tennis Club

Sélectionnée en Équipe de France vainqueur de la Fed Cup 2019

Vainqueur du Ladies Championship à Lausanne 2019

5 titres en circuit ITF

2ème au Championnat de France Séniors Nationale 1A

Intègre le top 100 du WTA en 2019 à 21 ans – Actuelle 63ème

Décroche sa première victoire en Grand Chelem sur le premier tour de Roland-Garros



Kharchi Nahed, Pugilato

Niss Noble Art

Vice championne de France 2018

Championne de France professionnelle 2019



Noens Nastasia, sci alpino

Inter Club Nice

5ème titre de Championne de France de slalom en 2019 après ceux de 2010, 2012, 2014 et 2018

3 podiums en Coupe du monde de slalom

1ère par équipe mixte aux Championnats du monde en 2017

9ème en Coupe du monde de slalom à Flachau (AUT) en 2019

7ème aux JO de Sotchi 2014 (slalom)





Categoria Uomini

Bailet Matthieu, sci alpino

Inter Club Nice

12ème et 1er Français au classement général de la Coupe du monde 2019 à Soldeu (Andorre)

Membre de l’équipe de France depuis 2017

Champion du monde Junior en Super G Sotchi 2016

6ème place en descente en Coupe du monde 2018 à Bormio (Italie), meilleure performance de sa jeune carrière.



Jebir Kamel, Full Contact

Ardissone Nice Fullcontact

A nouveau Champion du monde professionnel 2019, après son 1er titre en 2017



Malavard Jérémy, Rugby

Stade Nicois

Capitaine du Stade Niçois

Formé au club

Mène son équipe en quart de finale du Challenge Yves du Manoir 2019 pour la 1ère saison du Stade Niçois en Fédérale 1.



Radji Rakyb Mohamed, pugilato

Ariane Boxing Club

Champion de France en moins de 52 kg en 2018 et 2019

Membre de l’Equipe de France



Otmane Luca, Judo

Olympic Judo Nice

Membre de l’Equipe de France

Vice-champion de France 2019 moins de 73 kg

Champion de France 2018 moins de 73 kg

Intègre le groupe cible Jeux Olympiques de Tokyo 2020



Stravius Jérémy, nuoto

Olympic Nice Natation

Champion de France 50 m dos et vice champion de France des 50 et 100 m papillon aux Championnats de France Elite 2019 (Rennes)

Champion Olympique 4 x 100 nage libre et Vice Champion Olympique 4 x 200 nage libre aux JO de Londres 2012

Vice champion olympique aux JO de Rio 2016 (4 x 100 nage libre)

4 x Champion du monde en grand bassin

Champion du monde ex aequo avec Camille LACOURT au 100 m Dos en 2011 à Shanghai

11 tires de Champion d'Europe

45 titres de Champion de France

Près de 30 records nationaux battus





Catégorie Handisport / Sport adapté

Dutay Rafael, nuoto

Olympic Nice Natation

Equipe de France de Natation en Sport Adapté

2ème aux Global Games 2019 aux 100 m et 200m brasse et 4 x 100 4N mixte

Champion du monde 2018 en 50 m brasse et record d’Europe T21

Champion d’Europe 2017 du 50 m brasse en 2017



Montaggioni Maxime, Para snowboard

A.N.I.C.E.S.

Membre de l’Équipe de France de parasnowboard

Champion du monde 2019 de snowboard cross et bankslalom

Champion de France 2019 de snowboard cross et slalom catégorie UL

Champion du monde 2017 bankslalom à « Big White » (Canada)



Filippini Sébastien, Torball

A.N.I.C.E.S.

Capitaine de l’équipe Championne de France D1 2019

Président fondateur du club ANICES en 2007



Guigonis Frédéric, Para-Karaté

Lutador Boxing Club

Champion de France 2019



Lorandi Elodie, Para-Aviron

Club Nautique De Nice

Vice Championne de France Indoor 2019

Vice Championne de France en 2 de couple 2019

3ème aux championnats du monde en 4 de couple mixte