La ricetta di Padre Gil per sconfiggere gli sprechi alimentari

Ci sarebbe anche una legge che obbliga a farlo, ma passare dalle parole ai fatti non è mai facile.

A Nizza è avvenuto, a pochi passi dal Negresco, a lato della chiesa di Saint-Pierre-d’Arène, in Rue Cronstadt dove sorge il Forum Jorge-François sempre più punto di riferimento del quartiere: frutta, verdure e legumi giudicati non più commerciabili da un supermercato vengono trasformati e non raggiungono più i contenitori dell’immondizia.



A capo dell’iniziativa, manco a dirlo, il funambolico père Gil Florini che, dal 2014, si è trasformato in un ristoratore che propone, ogni giorno, ottimi piatti cucinati sotto la supervisione di chef stellati in un locale posto nel sottosuolo della chiesa che, la sera, si trasforma in una mensa per chi si trova in difficoltà.



Ora in quei locali, ove di producono anche birra e liquori, è stato allestito un laboratorio per la lavorazione della frutta e dei legumi .



A fornire il “materiale” il super mercato che sta appena di fronte, l’U Express di Rue de France, che, quotidianamente, trasferisce l’invenduto non più proponibile sui propri banchi al laboratorio che sta di fronte.



Lì un gruppo di persone lavora la merce, trasformandola in succhi, ministre e ratatuia che vengono venduti, in grandi porzioni, a 4 euro ai clienti del ristorante e, a prezzi assolutamente minori, a quanti si rivolgono alla mensa sociale.



C’è anche la possibilità, mentre si fanno gli acquisti, di lasciare una “zuppa pagata”, il contenitore resterà così a disposizione di chi non può permettersi di spendere.



Il tutto a costo zero, nel rispetto della legge contro gli sprechi alimentari: non è così facile passare dalle parole (scritte sulla Gazzetta Ufficiale) ai fatti, père Gil Florini ancora una volta c’è riuscito.