Il Carnevale si svolse dall’16 febbraio al 2 marzo 2019 ed era dedicato al “Roi du Cinema”.

Furono 17 i carri carnevaleschi di maggior dimensione a sfilare, stesso numero per quelli della Battaglia dei Fiori: ottimo clima, bel tempo e nessuna sbavatura, si trattò di un vero e proprio esame di laurea per il “nuovo” carnevale gestito direttamente dalla città di Nizza.



Un carnevale bello, a tratti travolgente, contraddistinto da ritmo, musica, allegria. Con una regia in grado di trasformare l’evento clou dell’inverno in Costa Azzurra in uno spettacolo senza sbavature con carri bellissimi, gruppi affiatati e ben assortiti.



Il pubblico dimostrò di apprezzare con le tribune sempre piene, tanta gente a fare corona lungo il percorso e l’entusiasmo alle stelle.

Questi i “numeri” dell’edizione del 2019:

200 mila spettatori;

4 mila partecipanti a Lou Queernaval, il 1° carnevale gay di Francia;

I 3 Facebook live furono visionati più di 56 mila volte;

I biglietti venduti furono 157 823 con un incremento del 35% rispetto al 2018;

I ricavi diretti crebbero del 30% e si sono assassestaronoestati su 2,4 milioni di euro;

Gli artisti giunti da tutto il mondo per partecipare alle sfilate fjurono 1.600.