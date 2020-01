La “Caravana musicale” del Festival Printemps des Arts in anteprima con spettacoli sino all'8 febbraio

Il Printemps des Arts di Monte-Carlo, a preludio del festival in programma dal 13 marzo all’11 aprile, propone da domani venerdì 31 gennaio a sabato 8 febbraio cinque concerti decentralizzati, dedicati alla musica da camera francese tardo romantica e realizzati in collaborazione con alcuni comuni del Sud della Francia. La “caravana musicale”, titolo del ciclo di appuntamenti che annunciano il festival monegasco, propone al pubblico della Costa Azzurra un viaggio musicale per scoprire in maniera intimista e conviviale l’universo del Printemps des Arts. Il pubblico presente ai concerti potrà beneficiare di una riduzione sui biglietti relativi alla stagione 2020 del Festival Printemps des Arts.

VENERDÌ 31 GENNAIO – ore 19.00

Bibliothèque Louis Notari, Monaco



SABATO 1 FEBBRAIO – ore 20.30

Centre Culturel Prince Jacques, Beausoleil



GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO – ore 20.30

Les Salons de la Rotonde Lenôtre, Beaulieu-Sur-Mer



VENERDÌ 7 FEBBRAIO – ore 19.00

Chapelle de la Visitation, Conservatoire, Grasse



SABATO 8 FEBBRAIO – ore 15.00

Chapelle de l’Immaculée Conception, Menton

Entrata gratuita

Informazioni & prenotazioni : +377 93 25 58 04

– da lunedì a giovedì: 9h-13h e 14h-18h

– venerdì: 9h-13h e 14h-17h