Nasce l'internazionale "Monaco Ocean Protection Challenge", gara tra ragazzi per salvaguardare gli Oceani

Questa sfida (ovvero "challenge") ha un traguardo ben preciso. Quello di dare agli studenti la possibilità di avvalersi delle proprie competenze professionali, della propria inventiva e del proprio impegno al servizio di un oceano più naturale, protetto e preservato. Questo qui è più di un semplice progetto o concorso studentesco. Ha la vocazione di sensibilizzare gli universitari ad ogni opportunità proposta dalle nuove forme di economia (circolare, collaborativa, bio basata, biomimesi), e di accorgersi del valore di un ambiente rispettato in un ambiente professionale.

Per poter partecipare, basta essere iscritti in un programma di studi superiori (dopo maturità, licenza,...), di essere in grado di redigere ed esporre il suo "dossier" in inglese e di avere la volontà di impegnarsi per immaginare provvedimenti sensati e con un debolissimo (o addirittura neutrale) impatto sul ambiente nel mirino.

Sono due i challenge proposti :

Un challenge imprenditoriale : Il traguardo è presentare un concetto di prodotti/servizi innovativi (business concept) avendo un esito positivo sull'oceano e la sua fauna. Il progetto dovrebbe essere studiato più approfonditamente ed esposto sotto forma di "business plan", collo studio della potenzialità del mercato, l'analisi dei fabbisogni, prove, inquirenti utenti, ed ogni dato rilevante. Questi progetti potranno divenire, con lo scorrere del tempo, delle "start up".

Un challenge istituzionale : Nel ambito di un'iniziativa dell'Istituto oceanografico e del Governo Principesco tesa a proporre alternative al rilascio di palloncini di plastica nel atmosfera, altamente nocivo per l'oceano, i gruppi di studenti sono incentivati ad immaginare come diffondere quanto più possibile il buon procedimento e le soluzioni per ovviare agli intempestivi rilasci dannosi. I lavori dovranno essere compiuti sotto forma di campagna di sensibilizzazione e di comunicazione.

Le iscrizioni devono essere fate sul sito del challenge (http://www.monaco-opc.comwww.monaco-opc.com). I progetti dovranno essere inviati entro il 1 aprile 2020.

Verranno poi studiati e vagliati da una giuria di esperti che annuncerà i nomi dei 6 finalisti (ossia 3 gruppi selezionati in 3 sfide). Questi giovani avranno poi a disposizione un mese per prepararsi alla loro presentazione, con il supporto dei "mentori" professionali, di certi imprenditori sperimentati provenienti da "Monaco Impact".

Il gran finale si svolgerà il 6 maggio, nella prestigiosa "Sala delle Conferenze" del Museo Oceanografico. Le squadre finaliste che si trovano in un posto lontano dal Principiato potranno evidentemente beneficiare di agevolazioni di viaggio.

I premi delle squadre finalisti avranno diverse forme : evidenziazione dei progetti e delle squadre in una campagna di comunicazione attiva, accompagnamento dagli esperti ed imprenditori per concretizzare il progetto come "creazione di impresa", e poi finanziamento d'avvio.

C'è da notare che uno dei vincitori del challenge istituzionale potrà integrare il Museo Oceanografico per 6 mesi in occasione di uno tirocinio per poi implementare il suo progetto.