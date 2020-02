Sono ancora aperte le selezioni da parte della Galleria d’Arte Malinpensa by La Telaccia, per partecipare alla 9° Biennale d’Arte Internazionale a Montecarlo

A tutti gli artisti:

la Galleria d’Arte Malinpensa by La Telaccia di Torino, sta ultimando la selezione delle opere che potranno partecipare alla prestigiosa Biennale d’Arte Internazionale a Montecarlo 2020, giunta, alla sua nona edizione. Saranno valutate opere che riguarderanno la pittura, la scultura, la grafica, l'acquerello, l'incisione, la ceramica, la fotografia, il mosaico e le opere realizzate al computer.

Tutti i lavori potranno ispirarsi sia a un tema libero che fisso. Il tema fisso di quest'anno riguarda “l'Arte in viaggio alla scoperta dell'ambiente”. Per poter partecipare alla selezione della Biennale a Montecarlo 2020, bisogna inviare alla Galleria d’Arte Malinpensa by La Telaccia, 6 fotografie di opere diverse, 300 D.P.I. di risoluzione in JPG o TIFF, corredate da eventuale titolo, misure, tecnica, anno di esecuzione, biografia e curriculum. Inoltre, le opere non devono superare i 100X100 cm e per le sculture non devono pesare oltre 20 kg.

Nel tema fisso di quest'anno l'autore deve saper descrivere nel proprio lavoro le calamità ambientali che stanno affliggendo l'habitat in cui viviamo e anche il desiderio di cambiamento per salvaguardare e migliorare le condizioni ambientali, per ritornare a sperare. I dieci migliori artisti che maggiormente sapranno trasmettere un messaggio di speranza per porre fine ai disastri apportati alla nostra Madre Terra o che saranno in grado di proiettare sull'opera il loro disagio di fronte a tali catastrofi, saranno ulteriormente premiati con il trofeo realizzato dal maestro Ugo Nespolo.

La Biennale è patrocinata dall'Ambasciata Italiana nel Principato di Monaco. L'esposizione si terrà a Monaco il 13 e 14 giugno all'Hotel Metropole.

Le fotografie potranno essere inviate entro il 20 MARZO 2020 e NON OLTRE per posta elettronica a: INFO@ LATELACCIA.IT oppure per raccomandata al seguente indirizzo di posta: Malinpensa Galleria d’Arte by La Telaccia, Corso Inghilterra, 51 – 10138 Torino.