Théâtre Francis Gag, gli spettacoli di febbraio

Il Théâtre Francis-Gag propone, per il mese di febbraio un cartellone veramente ricco e diversificato, nel quale spiccano gli spettacoli musicali “Hommage à Paolo Conte” previsto per sabato 15 febbraio e il “Tango, Evita forever” in programma sabato 29 febbraio 2020 .

Inaugurato il 6 ottobre 1989, il Théâtre Francis-Gag prende il nome dal più grande drammaturgo di Nizza ed è radicato nel territorio per la missione di proporre la storia attraverso un'arte autenticamente popolare.



Passione, domanda, trasmissione e creazione sono le parole chiave che caratterizzano la sua programmazione.



Questo il cartellone completo di febbraio 2020





Concerto – Jazz Sabato 1° febbraio 2020 e Domenica 2 febbraio 2020 ore 20,30

Funny 60’S - Route 66

A cura del Nice Jazz Orchestra Quartet, sotto la direzione di Pierre Bertrand



Teatro - Enquête partagée , Venerdì 7 febbraio 2020 ore 20,30

Les Lignes de flottaison di e con Nicolas Deliau



Teatro, Sabato 8 febbraio 2020 ore 20,30

Les Murs ont des oreilles

A cura di La Troupe du Rhum e Les Feuilles d’Or



Spettacolo musicale, Sabato 15 febbraio 2020 ore 20,30

Hommage à Paolo Conte

A cura del Art in Live Susa



Teatro - Seul-en-scène, Sabato 22 febbraio 2020 ore 20,30

Gilbert

Di e con Tony Lourenco



Teatro – Humour, Domenica 23 febbraio 2020 ore 16

Pourquoi ?

Di Michaël Hirsch e Ivan Calberac



Spettacolo musicale Tango, Sabato 29 febbraio 2020 ore 20,30

Evita forever

Di e con Cristina Ormani

Compagnie Tigeract and Co & Tigretango



Il Théâtre Francis-Gag si trova al 4 rue de la Croix nel Vieux-Nice