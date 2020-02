Febbraio alla Cinémathèque de Nice tra Georg Wilhelm Pabst, Lars Von Trier e Patrick Dewaere

Anche nel mese di febbraio la Cinémathèque de Nice propone un programma estremamente ricco.

Rétrospective Georg Wilhelm Pabst

Georg Wilhelm Pabst, ha lasciato il segno in 30 anni di cinema tedesco. Il ciclo è un'occasione per riscoprire copie restaurate di grandi film realistici segnati dall'influenza della psicoanalisi come Georg Wilhelm Pabst, ha lasciato il segno in 30 anni di cinema tedesco. Questo ciclo è un'occasione per riscoprire copie restaurate di grandi film realistici segnati dall'influenza della psicoanalisi come La Rue sans joie con Greta Garbo o Loulou et Journal d'une fille perdue con Louise Brooks.

Inoltre, sottolineando l’amicizia franco tedesca, Quatre de l'infanterie e La Tragédie de la mine, o ancora un adattamento del Don Chisciotte di Miguel de Cervantes girato agli Studios de la Victorine a Nizza.



Rétrospective Lars Von Trier – Prima parte

Un regista volutamente provocatorio e fortemente influenzato da Andreï Tarkovski, il regista danese che si distingue per una filmografia dal crudo realismo nella quale il melodramma incontra il cinema horror o la commedia musicale.

La trilogia europea (Element of Crime, Epidemic, Europa), il melodramma Breaking The Waves premiato col Grand Prix du Jury al Festival di Cannes nel 1996 o Nymphomaniac sono proposti nel mese di febbraio.



Focus Patrick Dewaere

Considerato uno dei più brillanti attori della sua generazione, Patrick Dewaere impose per due decenni il suo brio, elettrico ed energico, vicino all' Actors Studio americano. La Cinémathèque propone due classici del cinema francese in copie 4K restaurate: Beau-père de Bertand Blier et Un mauvais fils de Claude Sautet.



Principali avvenimenti

7 febbraio 2020 ore 20: Ciné-Concert Événement;

12 febbraio 2020 ore 18: Le Chagrin et la pitié;

13 febbraio 2020 ore 14: Passeport pour l'Amérique Latine;

13 febbraio 2020 ore 20: Nevada de Laure de Clermont-Tonnerre;

14 febbraio 2020 ore 18,30: Les improbables! in occasione di San Valentino;

17 febbraio 2020 ore 17: Cours au cinéma;

20 febbraio 2020 ore 20,30: Récréations de Claire Simon;

29 febbraio 2020 ore 20: La Ricotta, lo sketch realizzato da Pier Paolo Pasolini.