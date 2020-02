Incontro conviviale a Mouans-Sartoux per la tradizionale ‘‘Galette des rois’’

Alpi Marittime. Nel villaggio di Mouans-Sartoux, venerdì 17 gennaio, alla presenza del Sindaco Pierre Aschieri, della giunta comunale, dei vari sindaci e rappresentanti dei vicini comuni, nella sala Leo Lagrange è stata festeggiata ‘‘La galette des rois’’. Evento tradizionale francese equivalente alla nostra festa della befana.

Con eloquenza e un briciolo d’umorismo, il Sindaco Aschieri ha elencato le varie iniziative dell’anno appena trascorso, relative all’evoluzione e alla grande ricchezza del patrimonio culturale, tradizionale e gastronomico del Comune : ‘‘Mouans-Sartoux - ha ricordato - è un villaggio di tradizione rurale, la cui economia era dovuta per lunghi anni alla coltivazione dei fiori, recentemente ripresa con la coltivazione delle piante a profumi (gelsomino, rosa di Maggio), essenze odoranti e accattivanti che contribuiscono alla fama dei profumi di Grasse’’. Fra le varie iniziative coronate di successo, ha anche ricordato che, Mouans-Sartoux è il primo comune di Francia a possedere la propria area agricola, che sin dal 2012, distribuisce alimenti della propria terra nelle cantine scolastiche, bio al 100%.

Il rinomato del villaggio di Mouans Sartoux risiede anche nel Castello medievale dove, fra l’altro, hanno luogo gli incontri dell’Associazione ‘‘Les Mots d’Azur’’ : un riferimento nel campo della poesia. Associazione presieduta da Pierre-Jean Blazy, di cui è socia la poetessa italo-francese Maria Salamone, ospite della serata. Il Castello racchiude anche il Museo etnografico : riflesso di un mondo autentico, un mondo rurale!

Più che un successo è considerato un exploit il fatto che, un villaggio di appena 9.000 abitanti, possa accogliere uno dei più importanti eventi a carattere internazionale : il ‘‘Festival del libro a Mouans-Sartoux’’, organizzato dal comune in connubio con il Centro Culturale ‘‘Les Cèdres’’, assistito da una squadra eccezionale di 270 volontari.

Per il terzo anno consecutivo, il dinamico villaggio è stato premiato, qual ‘‘Village fleury’’ al Concorso Regionale delle città.

Per tutti Mouans-Sartoux è considerato un villaggio festivo, un villaggio esemplare, dove la gioia di vivere risiede nel rispetto della natura, della tradizione, del territorio, del patrimonio turistico e culturale.

Rencontre conviviale à Mouans-Sartoux pour la traditionnelle ''Galette des rois''

Alpes Maritimes. Au cœur du village de Mouans-Sartoux, vendredi 17 janvier, les habitants ont été conviés à la dégustation de ''La galette des rois'', un événement traditionnel français, célébré dans la salle Leo Lagrange en présence de Monsieur le Maire Pierre Aschieri, des divers responsables du Conseil municipale, ainsi que de plusieurs Maires et représentants des communes voisines.

Avec éloquence et un brin d'humour, le Maire Aschieri a énuméré les différentes initiatives de l'année écoulée, relatives à l'immense richesse du patrimoine culturel, traditionnel et gastronomique de la commune : ‘‘Mouans-Sartoux - a-t-il déclaré - est un village de tradition rurale, dont l'économie était due pendant de longues années à la culture des fleurs, récemment reprise avec la culture des plantes à parfum, (jasmin, rose de Mai) senteurs odorantes et captivants qui contribuent à la notoriété des parfums de Grasse''. Parmi les différentes initiatives couronnées de succès, le maire a également rappelé que, Mouans-Sartoux était une des premières Commune de France à posséder son propre espace agricole qui, depuis 2012, distribue le fruit de la propre terre dans les cantines des écoles, aliments 100% biologiques.

La renommée du village de Mouans-Sartoux réside également dans son Château médiéval où, entre autres, sont organisées les rencontres de l'Association ‘‘Les Mots d'Azur", une référence dans le domaine de la poésie. Association présidée par Pierre-Jean Blazy, dont est aussi membre la poétesse italo-française Maria Salamone, invitée de la soirée. Le Château abrite également le Musée Ethnographique : reflet d'un monde authentique, un monde rural !

Plus qu’un succès, c’est un exploit le fait qu’un village d’à peine 9.000 habitants, puisse accueillir un des plus importants événements à caractère international : ‘‘le Festival du livre a Mouans-Sartoux’’, organisé par la municipalité en collaboration avec le Centre Culturel '' Les Cèdres '', secondé par une équipe exceptionnelle de 270 bénévoles.

Pour la troisième année consécutive, la dynamique commune a été primée au Concours régional des villes, en tant que ‘‘Village fleurie’’.

Pour tous, la commune de Mouans-Sartoux est considérée un village festif, un village exemplaire, où la joie de vivre réside dans le respect de la nature, de la tradition, du territoire, du patrimoine touristique et culturel.