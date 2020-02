Plinio il Vecchio: l’amante della Costa Azzurra e il cranio misterioso

La calotta di un cranio conservata in un museo romano potrebbe essere di un antesignano dei vip della Côte d'Azur.

Già, perché molto prima di diventare icona della mondanità e luogo simbolo della storia del cinema, con l’immortale E Dio creò la donna di Roger Vadim, la Côte d'Azur era nota a Plinio il Vecchio, autore, naturalista e militare romano la raccontò in Naturalis Historia, opera monumentale redatta nel I Secolo d.C.

Trentasette libri, dei quali il 3° è dedicato alla Mediterraneo occidentale che lo scrittore e militare romano risale dall’Africa, toccando le coste della Spagna e della Gallia Narbonense antico nome delle attuali Linguadoca-Rossiglione, Provenza-Alpi-Costa Azzurra.

Una provincia decisamente vasta, possedimento di Roma sin dal II Secolo a.C. e dalle radici culturali greche: Massilia (Marsiglia) e Nikaia (Nizza, da “nike” - vittoria) erano colonie fondate dai navigatori di Focea.

Di quelle terre fu anche procuratore, nonché profondo conoscitore delle tradizioni locali, degli usi e di ciò che, secoli più tardi, avrebbe reso la Francia una delle nazioni più famose… sulle tavole di mezzo mondo. Il vino.

E’ lo scrittore romano, infatti, a descrivere un tipo particolare di vite, la vitis caburnica, secondo alcuni esperti antenata della ben nota (ed apprezzata) vite Cabernet Sauvignon. Da bravo italico, tuttavia, continuava a preferire il vino della Penisola, specialmente quello laziale che considerava il migliore.

Un uomo dunque molto curioso, la cui curiosità però gli risultò fatale: avvicinatosi ai luoghi dell’eruzione del Vesuvio che devastò Pompei ed Ercolano (79 d.C.), fu ucciso dalle esalazioni.

Agli inizi del XX Secolo l’ingegnere napoletano Giovanni Matrone rinvenne alcuni scheletri nella foce del fiume Sarno. Settanta per la precisione, fra cui uno posizionato più lontano dagli altri e con ricchi ornamenti indosso. Torques cioè monili d’oro con testa di serpente di fattura celtica, originari della Gallia. Un’ulteriore testimonianza del legame fra il romano e la Côte d'Azur.

Fu proprio Matrone a ipotizzare potessero trattarsi dei resti di Plinio il Vecchio, teoria all’epoca smentita. Gli ori sparirono, forse nelle mani di ricchi collezionisti mentre il cranio giunse all’Accademia d’Arte Sanitaria di Roma, dove tutt’ora si trova. Ed è qui che il giornalista e storico dell’arte Andrea Cionci, incuriosito da questa enigmatica vicenda, nel 2010 ha lanciato il “Progetto Plinio” per stabilire la veridicità delle affermazioni di Matrone, studio al quale hanno partecipato anche esperti del Centro Nazionale Ricerche, dell’Università di Macerata, dell’Università di Firenze e dell’Università di Roma La Sapienza.

E grazie ad una accurata ricerca, la settimana scorsa gli studiosi degli enti coinvolti sono giunti ad una conclusione: la calotta appartiene ad un uomo il cui DNA è compatibile con quello di un cittadino romano morto intorno ai 50 anni di età. Plinio il Vecchio morì a 56 anni.

E’ ancora presto per cantare vittoria, ma le probabilità sono molto alte anche per via del corredo aureo, molto probabilmente appartenuto ad un ammiraglio grado che lui rivestiva al momento della morte.

Mentre la scienza dipana il mistero si potrebbe approfittare delle giornate più lunghe per visitare l’Accademia e la città di Roma o riscoprire, a 50 minuti di volo, l’antica Gallia fra le rovine di una Côte d'Azur non ancora presa d’assalto dai turisti.