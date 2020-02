Lavorare nel Principato di Monaco: 4 opportunità di impiego, selezioni aperte. Molti lavori nel turismo

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per tre figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Chargé de Mission au sein de la Délégation Interministérielle chargée de la Transition Numérique relevant du Secrétariat Général du Gouvernement.

Agent d'accueil au Service des Parkings Publics.

Chargé de Mission - Ingénieur sénior CERT à l'Agence Monégasque de Sécurité Numérique

Hôtesses et Hôtes estivaux à la Direction du Tourisme et des Congrès.