Il Museo Fernand Léger di Biot presenta "Dessinez d'Abord", una mostra suggestiva

Il Museo Fernand Léger di Biot, vero scrigno di bellezza e cofano in cui troverete le opere più belle compiute dall'artista francese. Quella mostra, intitolata "Dessinez d'Abord", è composta ed arricchita dai alcuni suoi disegni raramente esposti al pubblico.

Il Museo dà così luce alla diversità della pratica del disegno da Fernand Léger. Per l'artista, il "disegnare" non costituisce soltanto un lavoro propedeutico ed esigente relativo alla pittura, si tratta anche di un modo di esprimersi in sé che lui esercitava ogni giorno, il piacere dei gesti che trascrive con finezza e spontaneità la sua osservazione delle cose e degli esseri. Poco presente nelle opere dipinte, il ritratto è onnipresente nelle opere disegnate : immortalato in mezzo ad una scene di vita quotidiana, oppure rappresentato con la sua amata moglie.

Tutto questo per sistemare bene la composizione di un ritratto accademico o frammentare il corpo per capirne meglio l'essenzialità. Rigogliosa ed intimistica, l'opera del francese si rivela costantemente qui, soprattutto attorno all'interesse sempre rinnovato del pittore per la raffigurazione dell'uomo. La mostra è visitabile sino al 2 marzo.

Informazione su : https://it.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/event/l-primis-disegnate-fernand-leger-e-il-ritrattohttps://it.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger/event/l-primis-disegnate-fernand-leger-e-il-ritratto