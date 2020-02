Sciopero generale oggi a Nizza, difficoltà nei trasporti

Giornata difficile, quella di giovedì 6 febbraio, a Nizza, in occasione dello sciopero generale proclamato dai sindacati dei lavoratori contro la riforma del sistema pensionistico.

La città, come del resto buona parte della Francia, sarà bloccata: soprattutto i settori dei trasporti, degli avvocati, dei medici e degli infermieri dovrebbero far sentire gli effetti della grève.

Non dovrebbero circolare tram e bus e nemmeno i treni locali: lunghe code, imbottigliamenti che, senza l’ausilio dei mezzi pubblici, sono destinati a crescere in quello che potrebbe trasformarsi, nelle ore di punta, in un venerdì nero.

Fra i trasporti che non potrebbero assicurare il servizio anche la TER che collega Ventimiglia con Nizza e Cannes.

Stando a Ligne d’Azur, non è previsto alcun servizio sulle seguenti linee:

Linee del tram: 1, 2 e 3.

Linee dei bus: 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 57, 64, 87, CADAM (Est et Semi direct).

Linee scolastiche : C, E et P.

Il servizio pubblico di trasporto delle persone a mobilità ridotta.