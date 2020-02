"Pas de deux", eccezionale sera al Conservatorio di Nizza

Il "Pas de deux", ballo per due persone, è, dal 18° secolo, un momento molto atteso: simboleggia l'amore della coppia e spesso si svolge in un'atmosfera poetica. Marius Petipa ha fissato la sua struttura, composta da un adagio, una variazione maschile e poi femminile e infine una coda.

Il 20 ° secolo ha perpetuato la tradizione facendola evolvere in un linguaggio moderno.



Questa evoluzione sarà proposta dal Ballet Nice Méditerranée giovedì 6 febbraio, alle ore 20, sul grande palco del Conservatorio di Nizza attraverso numerosi momenti di diverse coreografie perfettamente riprodotte dai ballerini della compagnia diretta da Éric Vu-An.



Sarà così offerta l'opportunità di apprezzare momenti di opere diverse come, in particolare, il Rendez-vous di Roland Petit (su musica di Joseph Kosma), il famoso pas de deux del Don Chisciotte o i nove pas de deux (otto coppie del corpo di ballo, una coppia di solisti) di Raymonda.



Saranno proposti anche duetti di Troy Game e Robert North, Viva Verdi di Luciano Canito, Coppélia e del Ballet de Faust, opere la cui coreografia è firmata da Eric Vu An, e infine il momento finale di Pas de Dieux che era in cartellone a fine dicembre all'Opéra de Nice.



Ballet Nice Méditerranée

Direction Artistique Éric Vu-An





Pas de deux & Co...

Raymonda - Adagio du Grand Pas Classique / Eric Vu An d’après Marius Petipa - Musique Alexandre Glazounov

Cassandra Pas de Deux d’Enée & Cassandre / Luciano Cannito - Musique Marco Schiavoni

Demons & Merveilles Pas de Trois / Julien Guerin - Musique Ernest Bloch

Viva Verdi Pas de Deux de la Perruque / Luciano Cannito - Musique Giuseppe Verdi

5 Tangos Pas de Quatre / Hans Van Manen - Musique Astor Piazzola

Pas De Dieux Scène du Bar / Claude Bessy d’après Gene Kelly - Musique Georges Gershwin

Vespertine Danse des 4 Couples / Liam Scarlett - Musique Arcangelo Corelli

Coppelia Pas de Deux du 2ème Acte & Coda / Eric Vu An d’après Arthur Saint-Leon et Aveline - Musique Léo Delibes

Don Quichotte 3ème Acte, Le Mariage / Eric Vu An d’après Marius Petipa - Musique Ludwig Minkus

Troy Game Scène Finale / Robert North - Musique Bob Downes et Batucada

Rendez-Vous Pas de Deux / Roland Petit - Musique Joseph Kosma

Cassandra Duo de Cassandre & Hélène / Luciano Cannito - Musique Marco Schiavoni

Le Ballet de Faust Pas de Trois / Eric Vu An - Musique Charles Gounod

Pas De Dieux Scène Finale / Claude Bessy d’après Gene Kelly - Musique Georges Gershwin



L’appuntamento è per giovedì 6 febbraio 2020 alle ore 20 al Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice in Avenue de Brancolar 127.