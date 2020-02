Il Ristorante Ai Torchi, a tre mesi dalla riapertura, raddoppia il personale in cucina e in sala. Il nuovo Chef Mauro Fae, affiancherà l'Head Chef Mattia Goffredo

Dopo tre mesi di avviamento, la nuova gestione del Ristorante Ai Torchi ha deciso di raddoppiare il personale, anche in previsione della stagione estiva, inserendo in cucina un nuovo chef in affiancamento a Mattia Goffredo, già alla guida dello storico locale e aumentando anche l'organico in sala.

Il nuovo Chef Mauro Fae, proviene da una recente e importante esperienza lavorativa al Serrano Palace Hotel di Palma di Maiorca e in passato ha lavorato con lo Chef Davide Palluda all'enoteca di Canale d'Alba e con lo Chef Alfredo Russo presso il ristorante Dolce Stil Novo, alla Reggia di Venaria Reale a Torino.

Al centro di questa innovazione c'è l'intenzione di offrire alla clientela un miglior servizio in sala e dei nuovi menù che andranno ancora di più a valorizzare le portate, con ingredienti sempre freschi, tutti provenienti dal territorio. Al centro, sempre il cliente e i suoi gusti da soddisfare, con ricette che varieranno a seconda della stagione e della fantasia degli chef.

Lo storico locale di Bussana nel corso degli anni ha ospitato clienti famosi, infatti le pareti custodiscono alcune foto storiche di cantanti, attori e perfino del Principe Ranieri e Grace Kelly.

In occasione del Festival della Canzone Italiana, il menù di questa settimana prevede di poter spaziare da Uovo Pochè su crema di pecorino e nocciola tostata a Tartare di bue piemontese ai tre sapori, da Vitello Tonnato alla vecchia maniera a Insalata Russa alla Olivier, da Gnocco ripieno di pesto su crema di parmigiano ai Ravioli del plin al brasato e poi ancora, Stracotto al nebbiolo con purè di patate di montagna e per finire al Bonèt, il tutto a 35 euro compreso acqua e caffè.

Per gli amanti del pesce sarà servito invece il menù “Damare” sempre allo stesso prezzo.

Dopo la kermesse canora, lo staff Ai Torchi il 14 febbraio proporrà un menù “San Valentino” dedicato agli innamorati che vi invitiamo a scoprire in galleria. Invece, da martedì 18 febbraio inizieranno le serate a tema, legate alle tradizioni regionali. La prima serata sarà dedicata alla “tradisiun piemunteisa” con il menù “7 bolliti con 7 salse”. Ma non è tutto! I commensali più esigenti dello stesso tavolo, potranno anche richiedere un menù di condivisione, che consentirà di dividere una o più portate tra di loro.

Vi ricordiamo che il locale si trova in Via al mare, 10 a Bussana Mare- Sanremo.

Lo staff vi aspetta per deliziare il vostro palato, sempre in compagnia di una cucina schietta e genuina.

Per info e prenotazioni 389 82 22 693. È sempre gradita la prenotazione.