Concerti, mostre e visite guidate: febbraio a Palais Lascaris

Sono tante e assortite le iniziative che riserva, nel mese di febbraio 2020 , il Musée Palais Lascaris che si trova nel Vieux Nice.

Innanzi tutto i concerti.



Venerdì 7 febbraio 2020 ore 12 – “Promenades musicales Conférences-Concerts de musique”.

E’ in programma un concerto con musiche di Bach, Telemann, Haendel et Hotteterre. Ad esibirsi Mathilde Mugot, clavecin, Flavio Losco, violon e Michel Quagliozzi, flûte à bec

Il concerto è in collaborazione col Département de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice. Entrata libera



Venerdì 21 febbraio 2020 ore 12 – “L’univers de Johann Caspar Kerll”.

Si esibirà Charlotte Marchandise, clavecin.

La musica per tastiera del compositore tedesco J. C. Kerll (1627-1693) suscitò l'ammirazione di molti suoi contemporanei. Una selezione di pezzi permetterà di apprezzare le influenze italiane, francesi e tedesche.



Programma

Toccata terza

Canzone quinta

Suite n°2: Allamande – Courante – Sarabande – Gigue

Passacaglia

Toccata settima

Toccata quinta

Canzone seconda

Ricercata in Cylindrum phonotacticum transferenda, from Musurgia universalis

Canzone quarta

Canzone sesta

Suite n°1: Allamande – Courante – Sarabande – Gigue

Toccata seconda

Ciaccona

Il concerto è in collaborazione col Département de musique ancienne du Conservatoire à Rayonnement Régional de Nice. Entrata libera



Mostre



Fino al 30 marzo 2020 potrà essere visitata la mostra “Mùsica d'aquì”: il museo mette in risalto la musica tradizionale della Contea di Nizza, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione di Nizza: vecchi ghironde, clarinetti, fisarmoniche, batterie, mandolini, pianoforti meccanici.

La mostra unisce gli strumenti della collezione del Corou de Berra e quelli della collezione di Palais Lascaris e documenta le pratiche musicali della tradizione attraverso un programma tematico di concerti e conferenze che coinvolgono musicisti, ricercatori ed etnomusicologi.



Mediazioni culturali

Venerdì 7 febbraio e venerdì 14 febbraio alle ore 15, fatta eccezione verrà organizzata una visita guidata alla collezione permanente del museo. Non è necessaria la prenotazione, costo 6 euro a persona, gratuito per i bambini al di sotto del 13 anni.



Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.