Ligue 1: finalmente tre punti per il Monaco, ottimo pareggio del Nizza a Reims

A Monaco piace l’altalena: i biancorossi, che faticano a trovare la continuità, hanno avuto ragione dell’Angers, un risultato per nulla scontato alla vigilia che consente di continuare a conservare una posizione a metà classifica.

E’ questo uno dei risultati più importanti della ventitreesima giornata del campionato di Ligue 1 giocata tra martedì e ieri e che ha visto il Paris Saint Germain, “comme d’habitude”, andare a vincere a Nantes mentre il Lille (nello spareggio tra pretendenti al terzo posto che consente l’accesso alla Champions) ha superato con il minimo scatto il Rennes.

Ieri sera il Nizza ha strappato un ottimo pareggio a Reims, contro una squadra che ha il medesimo punteggio in classifica: per i rossoneri questo è il settimo risultato utile consecutivo in campionato.

Ottima vittoria esterna del Marsiglia in casa del Saint Etienne: per l’Olimpique sono tre punti che rafforzano il secondo posto in classifica. Poche sorprese nelle restanti gare: lo Strasburgo è andato a vincere a casa del Tolosa, il Nimes ha avuto ragione del Digione, mentre Montpellier - Metz e Lione - Amiens sono finite con un pareggio.

Nemmeno il tempo di archiviare le gare del turno infrasettimanale che già una nuova giornata, la ventiquattresima , incalza.

Domani, venerdì 7 febbraio, l’esordio è affidato ad Angers – Lille.

Le due squadre della Costa Azzurra scenderanno in campo sabato 8 febbraio: il Nizza riceverà il Nimes, mentre il Monaco viaggerà alla volta di Amiens, due gare non impossibile che potrebbe aiutare a rafforzare la posizione in classifica.

Sempre sabato il Marsiglia riceverà il Tolosa, mentre completano il tabellino Metz – Bordeaux, Rennes – Brest e Digione – Nantes.

Domenica l’incontro clou è Paris Saint Germain – Lione, scontro tra le due squadre che hanno passato il turno in Champions. Faranno da contorno Montpellier – Saint Etienne e Strasburgo – Reims.



Per i risultati della ventitreesima giornata clicca qui

Per la classifica generale clicca qui