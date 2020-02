Oggi il nuovo Cours Jacques Chirac, nel Vieux Nice, si presenta ai nizzardi

E’ un giorno importante, oggi, per il Vieux Nice e per l’area che ruota intorno a Cours Saleya, anch’esso sottoposto a lavori di recupero: una delle strade più degradate del quartiere, posta tra il Quai des Etats Unis e il Mercato alimentare e dei fiori conoscerà una nuova vita e, per l’occasione, cambierà pure nome.

Pochi giorni dopo la scomparsa di Jacques Chirac, il Consiglio Municipale di Nizza, il 17 ottobre 2019, deliberò, infatti, di rinominare la Rue de la Cité du Parc in " Cours Jacques Chirac " al fine di rendere omaggio all'ex presidente della Repubblica in un luogo emblematico della Città, di fronte alla Prefettura dove fu firmato il Trattato di Parigi nel 1995, sotto la sua presidenza.

Questa mattina, sabato 8 febbraio 2020, alle 10,30, al termine dei lavori di riqualificazione, verrà inaugurata la nuova Cité du Parc e, contemporaneamente, verrà scoperta una statua dedicata all’ex Presidente della Repubblica, mentre la strada verrà ribattezzata col suo nome.

Gli interventi di riqualificazione sono consistiti nel:

Rifacimento della pavimentazione e la pedonalizzazione della strada;

Zona pedonale regolamentata con accesso per le consegne (fino alle 10,30);

Apertura degli archi della Galerie de la Marine e di quella delle Ponchettes;

Realizzazione di locali per ospitare i contenitori dell’immondizia per lo più interrati;

Possibilità, per i ristoratori, di installare terrazze esposte a sud aperte tutto l'anno, creando oltre 850 m² di terrazze soleggiate.

Trasferimento di una parte dei banchi del Marché à la brocante di Cours Saleya.