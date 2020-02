L'eccellente anno 2019 del Casino' di Mentone, sempre più internazionale

Ci sono anni in cui il Casino' di Mentone può vantarsi di avere riscontrato il successo. Il 2019 ne fa parte.

In effetti, l'anno appena scaduto è stato portatore di tante speranze ed ispiratore di nuovi progetti per tutta la "team" dello storico locale della Costa Azzurra.

Tra questi sguardi dati al futuro, c'è lo spiegamento di un offerta di giochi mista, che integra 195 slot, giochi da tavolo e giochi elettronici in uno spazio unico, grande 900 metri quadri, compresi 200 all'aperto con uno dei più grandi terrazzi esterni da gioco della Costa Azzurra. Infatti, recenti sistemazioni permettono alle tavole (Black Jack, Poker...), di essere ancora più in cuore all'intrattenimento del Casino' e più accessibili. 13 postazioni di "Roulette" elettronica installati ultimamente completano l'offerta che totalizza 39 postazioni per appagare sempre di più le richieste e le domande della gioventù dei giocatori. Nuova tipologia di 30 slot sarà instaurata per propiziare una scelta libera e costante del gioco del cuore per gli utenti. Questi slot sono cosparsi nelle 3 stanze del Casino'.

Il programma fedeltà del Casino' si è evoluto anche nel 2019 con la creazione della "Carta VIP", che consiste nel cumulare "punti premi" durante le loro sessioni gioco e poi di convertirgli in regali. E valida anche nei bar e ristoranti dello stabilimento.

Nel 2019, c'è anche stata la rifusione dello spazio consacrato al ristoro, con uno sforzo particolare fornito per la qualità delle pietanze del menù del ristorante, oramai più elaborati, rivisitati, revisionati e riesaminati a fine di miglioramento. E composto di prodotti freschi, semplice e locali. E anche possibile godersi il meglio dello sport con il gigante schermo del "Café des Sports".

Va anche notato che la ditta "Casino de Menton" è consapevole degli attuali problemi ambientali e locali. Dunque si dà da fare per disinquinare il pianeta e fornire assistenza ai bisognosi. Come ? Raccogliendo tappi di bottiglie per l'associazione "Bouchons d'Amour" (per l'acquisto degli attrezzi per i disabili), pulendo il porto di Mentone, elaborando un menù interamente biologico durante la settimana europea a base di merce della zona e biologica, partecipando al Telethon (400 euro raccolti e confezionamento di tortine), mettendo a disposizione gli spazi pubblici del Casino' per le associazioni locali. Da esempio !

Ecco alcune cifre per darvi un'idea di cos'è stato il 2019 per il Casino' :

254 000 visitatori ci sono andati a giocare (più alto del 1 % rispetto al 2018), compresi 74 000 unici (da soli), un fatturato in rialzo del 4,6 %, 50 ricevimenti dati, 300 giorni d'intrattenimento e di spettacoli, 3500 montepremi pagati per un importo totale di 6.221.063 euro.