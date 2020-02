In bicicletta sul lago ghiacciato…pensando alla salute

Dal 5 al 7 marzo, con sulle maglie i colori della città di Nizza, Thomas e Bérangère si recheranno in Canada per partecipare alla in bicicletta.

Un percorso di 32 chilometri, su un lago ghiacciato , che i due nizzardi percorreranno con delle “fat bike” e che è finalizzato a raccogliere fondi per acquistare attrezzature sportive per i centri di cura della città e per organizzare seminari sportivi ai loro pazienti.

La decisione di partecipare alla competizione, unendola alla raccolta di fondi destinati all’assistenza alle persone malate è nata dalle loro esperienze personali nel mondo medico e ospedaliero.

Consapevoli dell'importanza e dei benefici che la pratica sportiva regolare assicura per aiutare a reagire e ad aumentare le possibilità di recupero, vogliono contribuire a migliorare la vita quotidiana dei pazienti promuovendo la pratica sportiva e aiutando le strutture ad acquisire le attrezzature necessarie.

Hanno quindi lanciato una raccolta di fondi online ( clicca qui ), i cui fondi consentiranno loro di acquistare attrezzature che delle quali i centri medici di Nizza che hanno segnalato la necessità.

Le donazioni sono destinate a migliorare la vita quotidiana di molti pazienti affetti da cancro o psichiatrici.