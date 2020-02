Tanti oggetti di ottimo gusto

Hanno scelto il 13 febbraio 2020, in pieno carnevale, per aprire in uno dei luoghi più suggestivi di Menton, con alle spalle la città vecchio quasi a fare da guardia, per avviare un’iniziativa davvero interessante.

Si tratta di un gruppo di artisti italiani e francesi, tra i quali Gianluca Billeci livornese di nascita, nizzardo d’adozione, che in modo appassionato e intelligente trasformano del materiale anche di risulta in oggetti d’arte.

La bottega, che si chiama “Boutique éphémère”, si trova alla “voute” numero 14 del Quai Gordon Bennet a Menton.

Per ora la boutique resterà aperta fino al 15 marzo e proporrà i lavori dei creatori dell’associazione Créative Handmade: articoli diversi quali decorazioni in legno, ceramica, acquarelli, articoli per l'infanzia, cosmetica naturale, gioielli, borse e cuscini, riparazioni di sedie e collage.

L'occasione ideale per dare un tocco di originalità alla casa oppure per fare un regale che si distingua e si faccia apprezzare.