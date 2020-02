La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per tre figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio

Contrôleur de gestion à la Direction du Budget et du Trésor.

Éducateur Spécialisé au Pôle Éducatif Spécialisé de la Direction de l'Action et de l'Aide Sociales.

Gardien-Agent de Sécurité à l'Auditorium Rainier III relevant de la Direction des Affaires Culturelles.