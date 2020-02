Hai una vecchia pellicia nell'armadio? E' ora di un restyling da "Monica Fashion Furs"

Quante volte ci è capitata sotto mano la fodera con la vecchia pelliccia della nonna, o quella che la zia aveva messo da parte per noi, per quando saremmo state grandi. Ora gli stili, i tagli e la moda sono cambiati ma non lo è di sicuro il ricordo che quel capo ci trasmette ogni volta che lo rivediamo. Perché non dargli una nuova vita e decidere finalmente di indossarlo? Negli ultimi anni le pellicce sono tornate ad essere un must della stagione invernale e, sicuramente, con qualche piccolo accorgimento, qualche consiglio e il lavoro esperto di chi lavora in questo campo da oltre 30anni, anche la vostra diventerà nuovamente di tendenza.

Monica Fashion Furs ad Arma di Taggia, nel settore della moda da oltre tre decenni, con esperienza nei più importanti laboratori specializzati in pellicce è diventato il primo punto di riferimento nella provincia di Imperia. Il restyling del vostro capo prevede la rimessa a modello e la trasformazione della vecchia pelliccia fuori moda in un capo moderno e attuale adatto ad ogni occasione, il tutto sotto il controllo di occhi e mani esperte.

Assieme a Monica e Daniela, titolari de negozio, potrete decidere qual è il modello più adatto in cui trasformare la vostra pelliccia, lasciandovi consigliare sugli ultimi capi delle sfilate. Un'occasione speciale non solo per chi decide di affidarsi alla garanzia dell'artigianato e del made in Italy ma anche una grande offerta: a tutti i lettori e le lettrici che si presenteranno in negozio con questo articolo, sarà riservato un omaggio di Natale e uno sconto sul restyling.

Chi prenota la rimessa a modello di un capo, potrà ritirarlo nel mese di settembre.

Per maggiori informazioni e per poter visionare le differenze tra i vecchi capi e il loro restyling prima&dopo, potete visitare la pagina Facebook https://www.facebook.com/monicadanifashionfurs/ e Instagram: Monicadanifashionfurs dove sopo presenti tutte le immagini dei capi indossati dalla modella Syria Vendemmiale.

Monica Fashion Furs vi aspetta ad Arma di Taggia in via della cornice 30/35, telefono 0184 41208.