E’ tempo di “La Carnavalina”, il carnevale di Nizza offre mille opportunità

Dal 15 al 29 febbraio 2020, Nizza diventerà la capitale mondiale della moda con la 136a edizione del Carnevale "Roi de la Mode": il Carnevale di Nizza è il 1° carnevale in Francia e uno dei più famosi al mondo ed è proprio per questo che, al di là delle manifestazioni ufficiali in calendario, sono previste in tutta la città una serie di iniziative collaterali che vanno sotto il nome di “La Carnavalina”.



La Carnavalina si impossessa della città con mostre, laboratori per bambini, conferenze, animazioni nei quartieri, oltre ad iniziative dei negozi e alle sfilate di moda.



Questo il programma della Carnavalina



Nicétoile (in Avenue Jean Médecin) proporrà, dal 20 al 29 febbraio 2020, una mostra di costumi ed una di schizzi di Kristian dal titolo "20 ans de Carnaval!". Nello stesso periodo laboratori per bambini e, inoltre, una sfilata di moda il 19 febbraio alle 16,30



Al Fnac (sempre in Avenue Jean Médecin), Annie Sidro, la “storica” del Carnevale di Nizza, terrà una conferenza il 12 febbraio alle 14,00. Una mostra sul dietro le quinte del Carnevale di Nizza sarà proposta dal 12 al 29 febbraio. Si potranno così conoscere i segreti sulla realizzazione di carri allegorici, i colpi d’ingegno dei carnavaliers, l'evoluzione delle tecniche, la sistemazione dei fiori e la realizzazione di costumi per battaglie di fiori.



Annie Sidro terrà anche una conferenza al Théâtre National de Nice il 17 febbraio alle 17,00.



Per i bambini, le Galeries Lafayette (anche queste in Avenue Médecin) organizzano laboratori di trucco il 15, 18, 22, 23, 25 e 29 febbraio.



Il 15 febbraio, Flora Coquerel, ex Miss Francia, sarà presente alla Battaglia di Fiori e al Corso Illuminato quale Ambassadrice du Carnaval in partenariato con L'Oréal Professionnel.



Il 19 febbraio, durante la battaglia dei fiori, Manelle Souhalia, Miss Côte d'Azur, indosserà un vestito di cioccolato "Opera Barock" della cioccolateria Puyricard. Un abito composto da 400 pezzi di cioccolato e 25 foglie d'oro 24 carati che ha richiesto 160 ore di lavoro. Manelle Souhalia sfilerà accanto alle modelle impegnate con la battaglie di fiori.



Al casinò del Palais de la Méditerranée (sulla Promenade des Anglais) sono previste sfilate di moda il 19, 21 e 22 febbraio alle 19,00.



L'Hard Rock Café (sempre sulla Promenade) organizza, durante il mese di febbraio, numerose serate e spettacoli sul tema del Carnevale (informazioni e dettagli del programma sulla pagina Facebook @HRCNice).