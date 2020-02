Ecco la nuova macchina di Charles Leclerc, è stata presentata a Reggio Emilia la SF1000 (VIDEO)

La monoposto con cui Sebastian Vettel e Charles Leclerc proveranno a dare l'assalto al titolo, presenta poche novità dal punto di vista estetico, come sarà per la maggior parte delle macchine di quest'anno anche a fronte delle modifiche regolamentari quasi nulle, in vista della rivoluzione già annunciata per il 2021: un rosso un po' più acceso dello scorso anno nonostante la continuità sulla scelta dell'opaco, leggermente più "snella" sulle pance posteriori e un nuovo carattere grafico per i numeri dei piloti, il 5 e il 16, interamente bianchi e ben visibili con lo sfondo rosso.