Davide Nevrkla è il primo personal trainer ad aver ideato un workout con la realtà virtuale: “DAVID FIT VR”

Il Personal Trainer sanremese Davide Nevrkla, conosciuto con il brand David Elite Top Training, ha rivoluzionato il mondo del personal training, introducendo, per primo, come professionista del settore, la tecnologia della virtual reality nei suoi workout. Il mondo della realta' virtuale sta conquistando sempre più persone e sta interessando anche il settore del fitness. Il Trainer David con impegno e determinazione ha creato il metodo” DAVID FIT VR” per introdurre nei suoi programmi personalizzati di allenamento l'eccitante mondo della Virtual reality applicata al fitness, realizzando un mix perfetto tra il fitness old style e quello innovativo e futuristico con il visore Virtuale.

L'idea è piaciuta alla Keiron s.r.l e alla Oculus, aziende con le quali David collabora e che gli hanno permesso di creare qualcosa di realmente nuovo nel settore del personal training. I games in VR sono sostenibili e tollerabili da tutti e soprattutto adatti a qualsiasi livello atletico, dal principiante all'avanzato. Inoltre, grazie alle innovative applicazioni, il giocatore è libero di muoversi e compiere azioni senza l'ausilio di cavi o collegamenti al computer.

Il rivoluzionario metodo “DAVID FIT VR” ideato dal trainer sanremese, permette di sperimentare un workout completo, ad alta intensità ed è capace di far bruciare centinaia di kcal. Questi nuovi esercizi sono indicati non solo per chi vuole perdere kg in eccesso ma anche per chi desidera migliorare qualità e densità muscolare.

Questa novità sta attirando l'attenzione e la curiosità di molti esperti ed appassionati del settore segnando l'inizio di una nuova era per il settore e che vedrà probabilmente a breve una rivoluzione nei servizi offerti ai clienti orientati sempre più alla Virtual Reality.