Vuoi entrare gratis al Carnevale di Nizza? Ecco come devi fare...

C’è una maniera per assistere gratis al Corso Carnevalesco di Nizza: presentarsi in maschera agli ingressi.

Questa possibilità, voluta dall’organizzazione proprio per accrescere il senso di partecipazione al carnevale ed anche contribuire a creare un’atmosfera di festa e di comunanza tra chi sfila e chi assiste, vale esclusivamente per il Carnevale e non per la Battaglia dei Fiori.

Vi sono peraltro delle regole da rispettare: occorre essere mascherati completamente, non è sufficiente un berretto o qualche altro accessorio.

Non basta: per essere ammessi, sia a pagamento, sia gratuitamente, il viso deve essere assolutamente scoperto e ben visibile .

Dunque, per non pagare, occorre essere totalmente mascherati, ma non sulla faccia.

Numerosi cartelli, posti in diversi punti della città, ricordano questa opportunità e rammentano anche alcune regole di sicurezza da rispettare per essere ammessi all’interno dell’area adibita al carnevale oltrepassando i varchi controllati.

Vietati i fuochi d’artificio, le armi (finte…e vere), coltelli e oggetti contundenti, caschi, bombolette spray comprese quelle filanti, bottiglie di vetro, contenitori in metallo e in vetro, pattini a rotelle e similari e gli animali, compresi i cani.

Tutto il materiale vietato, avvisano i cartelli, verrà sequestrato e sarà distrutto.