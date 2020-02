Un Carnevale super connesso, trasmesso in diretta

Per chi è impossibilitato a recarsi in centro a Nizza per assistere al corso carnevalesco vi è la possibilità di “gustarlo” direttamente sul tablet o sul telefonino.

Il Corso Carnavalesque Illuminé di sabato 15 febbraio (l’esordio del carnevale), quello del 25 febbraio e il Corso Carnavalesque de jour di domenica 23 febbraio, che propone anche la Parada Nissarda, saranno trasmessi in diretta su nice.fr e su nicecarnaval.com .

Inoltre si potrà vivere il ritmo del Carnevale anche accedendo alle reti social Facebook, Twitter, Instagram, sulle pagine ufficiali dedicate alla manifestazione.