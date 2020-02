Ligue 1: campionato ad una svolta, ora ogni partita diventa importante

Innanzi tutto uno sguardo alla Coppa di Francia: in settimana si sono giocati i quarti di finale, ancora ad eliminazione diretta.

Hanno superato il turno e accedono alle semifinali: Rennes, Paris Saint Germain e Lione (che ha eliminato il Marsiglia), mentre questa sera si disputerà l’ultimo quarto tra l’ Epinal e il Saint Etienne.

Da domani il calcio francese si rituffa nuovamente nel campionato per la venticinquesima giornata .

La classifica sta assumendo un aspetto che, anche se non ancora definitivo, sta delineando i valori delle squadre in campo.

In testa il Paris Saint Germain, con i suoi 12 punti di vantaggio sulla seconda classificata, il Marsiglia, dimostra di trovarsi “in un altro pianeta”.

Anche il Marsiglia, il cui inizio torneo non era stato esaltante, è saldamente secondo con 8 punti di vantaggio sul Rennes, terzo a sua volta tallonato ad un solo punto dal Lille.

Al momento, oltre alle tre squadre che accederanno alla Champions, è una sola, la quarta classificata, ad avere la sicurezza di iscriversi all’Europa League.

Occorrerà conoscere i nomi dei vincitori della Coppa di Francia e di quella di Lega per comprendere se saranno anche la quinta e la sesta in classifica ad accedere al torneo europeo.

In coda il Tolosa, distanziato di 7 punti dall’Amiens e di 11 dal Nimes, pare ormai con un piede in seconda serie.

Sarà interessante assistere alla “battaglia per la vita” che si svilupperà nelle prossime settimane e che coinvolgerà almeno quattro squadre impegnate ad evitare i restanti due ultimi posti in classifica che provocano la retrocessione diretta o uno spareggio con la terza di Ligue 2.

Domani a scendere il campo, sperando di festeggiare nel migliore dei modi San Valentino, é il Monaco che, fra le mura amiche, riceve, nell’ennesimo derby del Mediterraneo, il Montpellier.



Sabato 15 febbraio , il Nizza viaggerà alla volta di Tolosa con l’obiettivo di fare dei punti. Il resto degli incontri vede impegnate, in scontri non semplici, le squadre di bassa classifica. L’Amiens cercherà di “sgamarla” col Paris Saint Germain, il Digione viaggerà alla volta di Bordeaux, altra gara per nulla semplice, il Nantes riceverà il Metz e il Nimes l’Angers.

Domenica 16 febbraio 2020 l’incontro clou (e lo è veramente…) sarà Lille – Marsiglia, una gara dal sapore di Champions. Completeranno il tabellino: Lione - Strasburgo, Brest – Saint Etienne e Reims – Rennes.



Per la classifica generale clicca qui