Le biblioteche di Nizza si mascherano: è carnevale

E’ all’insegna del carnevale, e non poteva essere diversamente, il mese di febbraio nelle biblioteche di Nizza.

Una serie di appuntamenti per approfondire, anche sotto il profilo culturale, la manifestazione che caratterizza la primavera nizzarda.

Tutti gli accessi sono liberi e gratuiti.

Quest’anno il Carnevale è “Roi de la Mode” e le biblioteche si adeguano.

Questi i programmi e gli appuntamenti

Bibliothèque Louis Nucéra - Place Yves Klein 2

“Moya fait son Carnaval”

Una mostra aperta fino al 29 febbraio .

Sin dai suoi inizi negli anni '80, Patrick Moya si appassiona al Carnevale, uno spettacolo popolare che si abbina alla sua visione mediterranea dell'arte.

Dopo una prima partecipazione nel 1994, al Carnevale delle Arti, è diventato dal 2009 uno degli "ymagiers" del Carnevale di Nizza.

Rencontre

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 15 Patrick Moya presenterà il suo libro sul carnevale.



Bibliothèque Raoul Mille - Avenue Malaussena 33

“Yvonne Vissa - La mode par une jeune couturière niçoise des années 20”

La mostra può essere visitata tutto il mese di febbraio - Yvonne Vissa, nata a Nizza nel quartiere di Liberation, ha studiato cucito al liceo tecnico Magnan e ha lavorato dall'età di 16 anni in rinomati laboratori, come quello della Riviera. La domenica mattina, segue lezioni di disegno a Villa Thiole e disegna modelli. Questi suoi “lavori” vengono esposti per la prima volta.

Hall Gare du Sud - Bibliothèque Raoul Mille - Avenue Malaussena 33

“Dessins”

Fino al 15 marzo 2020 . Mostra di disegni sul tema del Carnevale di Nizza.

A cura degli studenti dello studio d’Art Preobrajenie di San Pietroburgo e dell’École Municipale Ronchèse di Nizza. Nel quadro del gemellaggio tra Nizza e San Pietroburgo.



Inoltre, altri appuntamenti

Bibliothèque Louis Nucéra “Conférence De l’imagination créatrice à l’intelligence artificielle” - Giovedì 21 febbraio 2020 ore 17.A cura di Annie Sidro: gli artisti che succeduti a Mossa alla testa dei carnavaliers de Nice.