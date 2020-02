Presentato il Monte Carlo Rolex Masters 2020, che vedrà il via con Fabio Fognini

Martedì è stata un'importante giornata per il tennis monegasco. Infatti sono state rivelate le linee principali di quello che sarà (o assomiglierà) al prossimo torneo Monte Carlo Rolex Masters, che si svolgerà dal 11 al 19 aprile sui campi rossi di Monaco.

Dopo un riepilogo dei momenti più emozionanti e rappresentativi della scorsa edizione (che tra l'altro ha visto per la prima volta trionfare Fabio Fognini), Zeljko Franulovic ha fatto presente che l'ATP (organizzazione tennistica internazionale) ha conferito alla gara primaverile l'onorificenza di "Award of Excellence for most improved venue in 2019". In altre parole, significa che gli impianti e lo svolgimento del torneo sono stati premiati per un ingente miglioramento, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture inaugurate nel 2019. Queste ultime comprendono un nuovo punto ristoro, uno spazio dedito al rilassamento personale dei tennisti, nonché una nuova sala per le interviste.

L'edizione 2020 sarà la prima per il futuro cocktail bar che verrà inaugurato durante la gara. Sostituirà così l'ex negozio Rolex che era a strapiombo sui terrazzi del Monte Carlo Country Club. Quest'anno a realizzare il manifesto ufficiale della competizione sarà l'artista americano Lee Wybranski.

Tra l'altro, va notato che sabato 11 aprile si trascorrerà un'esibizione di "mini tennis" nei nuovi giardini della Piazza del Casino' con Novak Djokovic e Rafael Nadal, i migliori due giocatori impegnati nel torneo.

Per quanto riguarda le forze in campo, Zeljko Franulovic precisa : " Al fianco di loro che sono più che mai determinati, ci prepariamo ad accogliere come ogni anno i migliori tennisti al mondo. Ci sarà da competere per loro. L'elenco ufficiale e definitivo sarà consultabile sul nostro sito Internet dal 19 marzo".

Il via al 114esimo sarà dato dal campione in carica, l'azzurro Fabio Fognini, nato a San Remo e quindi quasi a casa nel Principato. Durante l'inizio, si terrà contemporaneamente il sorteggio sui terrazzi delle Terme Marine Monegasche venerdì 10 aprile alle ore 18:30.

Alain Manigley - presidente e amministratore delegato della SMETT, ha anche annunciato l'arrivo di Chris Kermode - ex direttore generale dell'ATP World Tour nel gruppo organizzativo del Monte Carlo RM, nelle vesti di consulente privilegiato.

Organizzata dalla stessa SMETT, il Monte Carlo Rolex Masters è il primo torneo europeo della categoria degli ATP Masters 1000.