Una giostra a cavalli presto in Place Garibaldi

Pochi giorni ancora e, da lunedì prossimo, Place Garibaldi, che ospita anche la nuova stazione del tram della Ligne 2, cambierà aspetto.

La piazza ospiterà una giostra a cavalli, sul tipo di quelle del Jardin Albert Ier e di Liberation, che allieterà i bambini e sarà un’attrazione in più per una piazza destinata a trasformarsi in uno dei nodi di interscambio dei trasporti pubblici nizzardi.

La giostra funzionerà, durante le vacanze scolastiche, dalle 9 alle 22, negli altri giorni dovrà assicurare almeno quattro ore di funzionamento nel pomeriggio.

In ogni caso musiche e funzionamento non potranno anticipare le 9 del mattino e superare le 22 la sera.

Lo stile sarà quello di inizio XX° secolo con colori chiari e luci molto festose.

La decisione è stata adottata dal Consiglio Municipale di Nizza.