Le migliori mete per il mese di Febbraio

Febbraio è il mese del romanticismo, allora perché non rallegrare l'atmosfera con una fuga rigenerante? Dopo tutto, è estate in Sud America. La stagione del Carnevale porta feste e festività, con celebrazioni che si susseguono ovunque da Venezia a New Orleans. Oppure potete godervi il fresco facendo una pausa in un'interessante capitale europea, una gita sulle Montagne Rocciose o un'avventurosa escursione al Circolo Polare Artico. Vediamo quali sono le migliori mete per una vacanza durante il mese di febbraio.

Venezia

L'inverno è un ottimo periodo per visitare Venezia. Approfittate delle tariffe di bassa stagione in alcuni degli hotel più costosi d'Italia. Il momento clou dell'anno a Venezia è il Carnevale, una festa di due settimane durante la quale le strade sono piene di veneziani (e non) in costume. Il Carnevale termina il Martedì Grasso, che di solito cade a febbraio, ma controllate le date esatte sul sito ufficiale del carnevale.

Verona

Verona è la città di Romeo e Giulietta, quindi una meravigliosa destinazione per chi desidera festeggiare San Valentino. Conosciuta come una delle città più belle d'Italia, Verona è anche molto vicina alla regione vinicola della Valpolicella, famosa per il corposo vino rosso Amarone.

Verona ha bellissime chiese e architettura, diversi musei interessanti e ottimi ristoranti. I visitatori avranno bisogno di almeno una giornata intera per visitare i punti più importanti, e di più per escursioni sul lago di Garda o nelle regioni vinicole.

Ibiza

Febbraio è il periodo migliore per vivere Ibiza come la conoscono gli abitanti del luogo: i mandorli sono in fiore con i loro colori bianchi e rosa, i bar sulla spiaggia e i caffè all'aperto sono tranquilli e le tapas e le bevande sono a buon mercato. Durante le notti d'inverno, i ristoranti dell'isola partecipano ai Gastrojueves - i "giovedì gastronomici" - dove i pasti sono offerti a metà prezzo. Avete voglia di un'abbuffata? Le piccole città di Ibiza festeggiano il Carnevale con sfilate all'inizio del mese

Maldive

L'isola è calda e soleggiata tutto l'anno, ma è costituita da una stagione secca e da una stagione umida e piovosa. Ci sono pro e contro a visitarle in ogni stagione. I viaggiatori sperimenteranno il clima migliore alle Maldive durante il periodo invernale, grazie alle scarse precipitazioni e alle temperature calde.

Le Maldive sono la meta ideale nel periodo di febbraio-marzo in quanto le temperature sono molto alte e rappresentano la meta ideale per chi vuole un po' di mare e sole in questo periodo. Le tabelle sulle temperature di tutti i mesi dell'anno delle Maldive le abbiamo trovate su climaeviaggi .

Sicilia

La Sicilia è una grande destinazione invernale. Le temperature sono ideali per visitare la città e per stare all'aperto. I visitatori in Sicilia possono approfittare delle tariffe di bassa stagione e troveranno meno turisti nelle principali attrazioni turistiche. A differenza dei viaggi estivi, un viaggio invernale in Sicilia ha bisogno prima di tutto della consapevolezza dei giorni e degli orari di apertura.

Le attrazioni più importanti nelle principali città tra cui Messina, Catania, Palermo e Siracusa rimangono aperte per tutto l'anno, ma alcuni siti turistici rimarranno chiusi per diverse settimane o per una buona parte della settimana.

Parigi

La Città dell'Amore dovrebbe essere una scelta ovvia a febbraio, ma i potenziali pretendenti sono spesso scoraggiati dal tempo. In inverno, quando tutto è aperto, i visitatori sono meno numerosi, le prenotazioni sono più facili da fare e le tariffe più basse. Bistrot carini, cene a lume di candela; musei d'arte.