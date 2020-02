Quali caratteristiche ha un orologio fitness

I vari orologi da fitness (o per sportivi), si discostano da quelli più eleganti e raffinati. Hanno infatti uno stile più sportivo, e possono essere indossati anche tutti i giorni. Alcuni modelli sono anche molto belli a vedersi e da sfoggiare, e quindi in grado di conferire un tocco in più al proprio look personale.

Funzioni e caratteristiche degli orologi da fitness

Ogni orologio fitness possiede funzionalità molto interessanti e utili per chi pratica sport e attività fisica in generale.

Per esempio, gli smartwatch rientrano a pieno titolo in questa categoria, e permettono di avere un controllo sulla propria attività fisica e anche sulla propria salute, grazie a funzioni come: il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio del riposo, il contapassi, il contatore delle calorie bruciate.

Ma anche se non si tratta di smartwatch, gli orologi da polso per sportivi possono comunque rivelarsi dei preziosi alleati per sport e allenamenti.

La loro funzione più comune è sicuramente quella del cronometro, che consente di tenere traccia in modo preciso del tempo che passa (valutando minuti, secondi e millesimi di secondi), ma anche di stoppare provvisoriamente il conteggio del tempo, per qualsiasi necessità.

Il cronometro è utilissimo per chi deve correre per un preciso arco di minuti o secondi. Si rivela prezioso anche per chi deve valutare i propri tempi nella corsa. Oppure anche per chi fa l'arbitro di calcio o di altri sport (e deve fischiare alla fine dei tempi di gara o della gara stessa).

Un'altra preziosa funzione di questi orologi, sia che si tratti di smartwatch o meno, è quella dell'allarme, che quando è attivo emette un suono più volte, per un determinato periodo. Può essere impostato per l'orario desiderato, e anche essere utilizzato come sveglia.

Di norma, tali accessori possono essere usati anche in condizioni di luce sfavorevoli, perché il loro display può essere illuminato all’occorrenza.

Inoltre, molti di questi dispositivi sono anche resistenti all'acqua (a una determinata profondità, a seconda dei modelli), e in diversi casi possono essere utili anche quando si pratica nuoto.

Alcuni esempi di orologi da fitness

Se si desidera acquistare un orologio fitness, è possibile prendere in considerazione tantissimi modelli tra quelli disponibili in commercio. Tra questi, di seguito ne indichiamo alcuni che, pur non rientrando nella categoria smartwatch, si rivelano particolarmente interessanti:

Sector Street Fashion R3251481002 : questo modello è un orologio digitale con quadrante grigio, cinturino blu e dettagli azzurri. È stato realizzato in poliuretano e policarbonato. Il suo valore di resistenza all'acqua è: 10 atm, e quindi può essere usato quando si nuota (sopporta senza problemi immersioni entro i 20-30 metri di profondità).

Sector EX-20 R3251571002 : si tratta di un modello digitale di colore nero, ha un design particolarmente originale, ed è composto dai seguenti materiali: abs e silicone. Il suo valore di resistenza all'acqua è 10 atm.

Casio G-Shock GA-700CM-3AER: dispositivo da polso digitale, con un design molto ben elaborato e bello a vedersi. È un orologio sportivo dallo “stile militare” nell’aspetto. Ha la peculiarità di essere sia analogico che digitale. Presenta infatti sia le lancette che un display. Il materiale del suo cinturino è la resina.

Va anche tenuto conto che i modelli appena menzionati, pur essendo ottimi prodotti e consigliatissimi per l'acquisto, sono soltanto alcuni tra i tantissimi esempi che sarebbe stato possibile citare.