Questi gruppi animeranno oggi il Carnevale e la Battaglia dei Fiori

Sono 41 i gruppi folkloristici che si esibiranno, alternandosi ai carri carnevaleschi ed a quelli della battaglia dei fiori, nel corso del carnevale 2020 di Nizza.



Uno spettacolo nello spettacolo, un tocco internazionale, un contributo da altre località francesi, un modo per accomunare culture e tradizioni diverse e per dare un’impronta veramente universale all’edizione di quest’anno del Carnevale di Nizza “Roi de la Mode”.



Questi i gruppi che parteciperanno alla Battaglia dei Fiori e al Corso Carnevalesco di oggi sabato 15 febbraio .



TROUPES LOCALES

PANGAEA - BATUCADA MODE JPG

Un gruppo il cui look ricorda Jean-Paul Gauthier con kilt e strisce, che costituisce un invito a muoversi al ritmo delle loro percussioni.



NICEKID’S PARTY - LES MONSTROPLANTES

Piante apparentemente innocue ... eppure! Uno scienziato pazzo in un laboratorio ha cercato di trasformare le piante, il risultato è sorprendente. Le piante sono diventate più grandi, più forti, più veloci, più avide ... Tutto questo genera una vera animazione, occupando spazio, giocando e profumando il pubblico.



FIESTA BRASIL - WONDER WORLD

Una festa di colori, luci e piume inebrianti. Un viaggio nel Carnevale tropicale.



CORPS ET DANSE - FASHION AND MOUV

Una vera e propria Fashion-Parade che ricorda i più grandi défilés. Il tema è la Francia e il suo mitico Cancan.



FOLKLORE NICOIS

LA CIAMADA NISSARDA & MAÎTRE PAILLASSOU FONT LEUR DEFILE DE MODE

Un gruppo emblematico che farà rivivere la tradizione di "Paillassou" assieme con danze e la farandole eseguite da giovani ballerini su melodie popolari del repertorio di Nizza.



FANFARE ECHO DE LA CHAUMIERE

Una fanfara tradizionale di Nizza propone una divertente animazione in un clima di festa e di spontaneità giovanile.



FANFARE LA JEUNESSE NICOISE

Il pubblico verrà coinvolto dalla musica degli ottoni e delle percussioni di una banda musicale ricca di spirito e molto mobile.



TROUPES EUROPEENNES & INTERNATIONALES

PLASTICIENS VOLANTS - MO(N)DANIMAL

Con spirito e ricerca della provocazione questo gruppo ha vestito il proprio “bestiario” con vestiti di celebri sarti, del resto il Corso è una sfilata di moda.

Gli animali “in costume” possono sorprendere e persino disturbare e, quindi…l'obiettivo è raggiunto. Devono sorprendere e quale posto é migliore di un carnevale per essere irriverenti? Provenienza: Graulhet, France



LES GRANDES PERSONNES - MAMBO JUMBO

Un gruppo formato da attori, ballerini e marionette giganti alte da tre a quattro metri che alterna momenti di allegro vagabondaggio a momenti di sosta e ad altri di danza al suono di musiche popolari che spingono il pubblico a farsi coinvolgere. Provenienza: Seine Saint Denis, France



TASK - JP BOAT

Una nave pirata rende omaggio al ribelle della moda. Modernità e stravaganza sono le parole chiave della barca JP che porterà il pubblico nel suo universo: benvenuti a bordo! Provenienza: Solliès-Pont, France.



YERA TEATRO - MENINAS

Sei pupazzi "Menines" fatti a mano. Questo gruppo colorato, luminoso e vivace coinvolgerà il pubblico. Provenienza: Grenade, Espagne



ELIXIR - ASTRO DIVA

Attori, ballerini e trampolieri al servizio di una Diva della Moda, sfileranno come si trovassero sulla passerella esibendo i loro abiti leggeri. Provenienza: Creuzier-le-Vieux, France



VERNISSEURS - JOYEUSE PAGAILLE URBAINE

La sfilata del gruppo si giocherà su due tavoli: quello il burlesque tipico del carnevale e quello del lancio di lunghi nastri di carta sul pubblico. Uno spettacolo giocoso, estetico, colorato, delirante e imprevedibile. Provenienza: Niort, France



TRANSE EXPRESS - DEFILE HAUTE COUTURE

Con i loro abiti Haute Couture, Les Poupées Géantes sembrano uscite dall'ultima settimana della moda in un paese di giganti. Scivolano tra la folla e trasformano la strada in un teatro dell'opera con un repertorio che unisce composizioni originali, canzoni popolari e grandi melodie liriche. Provenienza: Eurre, France



MADEMOISELLE PAILLETTE - LE DEFILE DE MADEMOISELLE PRINTEMPS-ETE 2020

Lasciate loro strada devono sfilare. La loro elaborata coreografia mette in risalto l'eleganza delle linee colorate. Con le loro braccia aperte individuano lo spazio per accogliere il passaggio della Dame Ballon, esplosiva nei suoi colori. Provenienza: Lyon, France



LOS RIOS HORSE SHOW - LES CALVACADES DE LOS RIOS

Sfilata di dieci cavalli spagnoli con i loro cavalieri, dressage di alta scuola. Solo durante le battaglie di fiori. Provenienza: Montpellier, France



THEATER TOL - MARIAGE PHANTASTIQUE

Il gruppo esalta la figura femminile, il potere, la forza e l'energia: un omaggio a tutte le donne e all'amore che riservano alla famiglia e alla terra con bellezza e dignità. Gli abiti si illumineranno di notte e si muoveranno grazie alle ballerine che gli indosseranno, accompagnate dalla musica. Provenienza: Anvers, Belgique



ASSOCIATION LES ESPRITS FRAPPEURS - VERY INSOLENT PERCUSSIONS

Gruppo composto da oltre venti percussionisti che offre uno spettacolo ricco di ritmo. Momenti energici e vorticosi e, soprattutto, pazzi. Provenienza: Montredon des Corbieres, France



TAMBA TAYA - SAUVAGE

Gli artisti balleranno al ritmo della musica nei loro magnifici costumi di ispirazione brasiliana. Provenienza: Murcia, Espagne



CULTURE GROUND KOREA - CARNIVAL ROAD

Culture ground Korea è un'agenzia che promuove gli scambi culturali tra la Corea del Sud e altri Paesi attraverso l'organizzazione di eventi e viaggi. Il suo programma Carnival Road consente agli studenti di avere un'esperienza arricchente e prendere parte a vari carnevali ed eventi famosi in tutto il mondo. Provenienza: Corée