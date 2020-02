Exetended Monaco: il bilancio dei primi 9 mesi di attività, su tutto spicca la classifica delle Nazioni Unite sugli stati digitali dove il Principato guadagna 100 posizioni

Il 30 aprile 2019, il governo del Principato ha presentato il programma Extended Monaco allo Yacht Club alla presenza del Principe Alberto II, S.S. Sono state stabilite le priorità del programma di trasformazione digitale per servire la qualità della vita, offrire un nuovo ciclo di prosperità economica e aumentare il valore del servizio pubblico.

Dopo l'annuncio delle diverse componenti di questo programma attuato da Frédéric Genta, delegato interministeriale responsabile della transizione digitale e dai suoi team, l'anno 2019 è stato ricco con l'implementazione di una trentina di azioni, nonché in mobilità intelligente, e-Education o e-Administration.



9 mesi dopo è:



 Una progressione di +100 posti nella classifica delle Nazioni Unite sugli stati collegati.

 Un'economia digitale a Monaco che rappresenta un fatturato di 826 milioni di euro con una forte crescita del + 27% tra il 2013 e il 2018.

 + 33% delle procedure online implementate per facilitare le relazioni degli utenti con l'amministrazione.

 1a operazione di raccolta fondi digitale (ICO) che utilizza la tecnologia Blockchain.

 3 leggi che consentono di portare il digitale nella nostra vita quotidiana (valore probatorio del digitale, dematerializzazione, identità digitale, ecc.)



Una città connessa:

 + 1.500 calcoli del percorso di mobilità ridotta al giorno effettuati tramite l'applicazione City Mapper:

 + 1000 richieste di informazioni al giorno su tavolette digitali (qualità dell'aria, programma culturale, ecc.) Tramite +30 rifugi passeggeri collegati.

 + 2.000 viaggi al giorno in bici elettrica tramite l'app MonaBike.

 60 m2 dedicati allo sport tramite il programma Monamove con attrezzature collegate e coaching gratuito accessibile attraverso l'applicazione.

Istruzione nell'era digitale:

 Il 100% degli studenti ha studiato programmazione (1 ora a settimana dai 3 ai 18 anni), primo al mondo.

 Aiutare con la guida educativa per gli studenti dalla terza alla dodicesima elementare tramite l'applicazione CAESO.

 1 complesso di 200 m² completamente attrezzato (aula digitale, stampante 3D, ecc.), Dedicato all'educazione elettronica per consentire agli insegnanti di progettare nuovi contenuti educativi.



Un'amministrazione che sta modernizzando:

 + 45% di dipendenti pubblici e agenti collegati tramite strumenti di messaggistica.

 + 1000 moduli di formazione online per funzionari e agenti.

 1,4 tonnellate di carta risparmiate grazie alla dematerializzazione all'interno dell'Amministrazione.

Credito fotografico: dipartimento comunicazione / Stéphane Danna