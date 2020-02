Lavorare nel Principato di Monaco: 5 opportunità di impiego, selezioni aperte

La Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique ha pubblicato la ricerca di lavoro per tre figure in varie mansioni.

Ecco nel dettaglio:

Community Manager à la Direction de la Communication.

Chef de Section, Instructeur des autorisations de construire à la Direction de la Prospective, de l'Urbanisme et de la Mobilité.

Rédacteur Principal à la Direction de l'Action Sanitaire.

Magasinier au sein de la Direction du Tourisme et des Congrès.

Garçon de bureau à la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.