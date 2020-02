Face Parade, il Carnevale degli studenti

Domani, martedì 18 febbraio , il Carnevale “Roi de la Mode” si apre agli studenti ed a FACE 06 (Fédération des Associations et Corporations Etudiantes des Alpes Maritimes), la più grande associazione studentesca del Dipartimento.

FACE 06 presenta il primo carnevale studentesco inserito nel programma del Carnevale di Nizza, un evento gratuito aperto al pubblico.



Domani, martedì 18 febbraio, alle 18.30, gli studenti si incontreranno sulla Promenade des Anglais, per “godersi” un concerto con Synapson, DJ di fama mondiale, e quindi assistere al Corso Carnevalesco previsto a partire dalle 21, mescolandosi con le “grosses têtes burlesques”.



Sul Quai des Etats-Unis, è previsto un mix di eventi dal vivo e un villaggio partner con numerose iniziative in un'atmosfera festosa, animata da concerti.

Nella prima parte , saranno Metroyo e Dj Merrill ad aprire lo spettacolo.

Successivamente toccherà ai Synapson, un “duo” che ha viaggiato in tutto il mondo negli ultimi anni per far conoscere la propria musica. Oltre 100 concerti in un anno: nel 2020, desiderosi di tornare alle loro radici, Alex e Paul hanno avviato un nuovo progetto che includerà collaborazioni da tutto il mondo.