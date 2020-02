Una serata importante: il Roi de la Mode attende il giudizio dei nizzardi

Questa sera, alle 21, Place Massena e le strade attorno al Jardin Albert Ier fino alla Promenade des Anglais s’illumineranno di nuovo per ospitare la seconda sfilata del Corso Carnevalesco Illuminato.

Dopo la prima serata che ha ottenuto un vero “trionfo” di pubblico e di critica della “prima”, il Carnevale, arricchito da nuovi gruppi folkloristici, è chiamato a confermare come il Roi de la Mode e la sua Reine siano in grado di coinvolgere il pubblico in una festa che è anche, o forse soprattutto, popolare, soprattutto questa sera.

Infatti, il Corso Carnevalesco è chiamato ad un esame difficile: storicamente i “Corsi” infrasettimanali sono quelli seguiti dai Nizzardi che, per quanto concerne i carri, l’atmosfera e i particolari, sono dei buongustai.

Dopo il successo tributato dai turisti sabato scorso, saranno questa sera i padroni di casa a dare i voti. Un giudizio importante, anche perché il rapporto tra Carnevale e città è sempre stato molto stretto, ma anche estremamente critico, come è giusto che sia.

Per questa ragione il giudizio dei nizzardi, di questa sera, é atteso ed anche un po' temuto.