Vestita di cioccolato ed oro, domani sfilerà, durante la Battaglia dei Fiori, Manelle Souhalia, Miss Côte d'Azur

Domani, mercoledì 19 febbraio 2020 alle 14,30 , in occasione della seconda Battaglia di fiori, sarà Manelle Souhalia , Miss Côte d'Azur, ad avere tutti gli occhi puntati addosso.

Non solo per la sua indiscutibile bellezza, ma anche per l’insolito vestito che indosserà durante la parata, di cioccolato con lamine in oro.

Il suo vestito, Opera Barock, è una creazione della Chocolaterie de Puyricard per il Salon du Chocolat di Parigi.



In omaggio al Carnevale di Nizza, il maestro cioccolatiere ha aggiunto al vestito fiori di cioccolato con riferimento alla battaglia di fiori.



L'abito è stato realizzato nei laboratori di produzione di Puyricard dallo stilista Ben Brass e da Michel Panariello, maestro cioccolataio.



Alcuni dati:

Ore di lavoro per realizzarlo: 160 ore

Numero di pezzi di cioccolato: 400

Peso totale del vestito: 7,2 kg

Decorazioni: 25 foglie d'oro 24 carati