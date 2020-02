Che fare in Costa Azzurra?

Sono tante le mostre, le manifestazioni e le iniziative in programma nei prossimi sette giorni nelle località della Costa Azzurra e nei primi giorni della settimana successiva.

Ecco quelle che Montecarlonews propone.

ANTIBES

Stages Enfants - Théâtre du Tribunal

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 14

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud



"Intoussable" - Théâtre du Tribunal

Fino al 22 febbraio 2020 ore 20,30

Théâtre Le Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Juliette et Roméo d'après presque Shakespeare

Dal 21 al 23 febbraio 2020, venerdì e sabato ore 20,30 e domenica ore 16

Théâtre Antibéa (Antibéa Comédie d'Antibes)

15 rue Clemenceau



Trophée LVDH - European Match Race Tour

Dal 21 al 23 febbraio 2020

Baie d'Antibes



"Les contes de fées, c'est plus ce que c'était" - Théâtre du Tribunal

Sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 ore 15

Théâtre du Tribunal

5 Place Amiral Barnaud.



Concert du groupe Monkey men

Sabato 22 febbraio 2020 ore 16

Médiathèque Camus

19 Boulevard Chancel



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



Exposition "L'Etranger " - Ferrandez / Camus

Fino al 28 marzo 2020

Médiathèque Albert Camus

19 Boulevard Chancel



Exposition temporaire - Musée de la Carte Postale

Fino al 31 marzo 2020

À Musée de la Carte Postale

Exposition temporaire "Les voitures à chiens belges"

Fino al 31 marzo 2020

Ouvert de 14h à 18h du mardi au dimanche inclus (fermé le lundi).

Musée de la Carte Postale

4 avenue Tournelli



Les Jeudis de la création - Jean-Marc Faraut

Exposition permanante "Eloges de la couleur" par Jean-Marc Faraut

Fino al 30 aprile 2020

12 bd d’Aguillon



Exposition "Le dessin d’humour au plus près de l’actualité" - Musée Peynet

Fino al 30 giugno 2020

Musée Peynet et du dessin humoristique

Place Nationale



ASPREMONT

XTREME MOUNTAIN BIKE

Domenica 23 febbraio 2020

Distance : 23 km + 2 km de liaison - Dénivelé : environ 1000m

Mairie

21 Av Caravadossi



AURON

6 ÈMES RENCONTRES CULTURELLES D'AURON CONFÉRENCES

Fino al 26 febbraio 2020

CINÉMA LE RIOUNET AURON

Mercoledì 26 febbraio 2020 : Entretien avec Jean-François KAHN ore 18

Cinéma Le Riounet



CAGNES-SUR-MER

EXPOSITION DE DINOSAURES

Fino al 1° marzo 2020

Du lundi au samedi de 14:30 - 18:00 Dimanche de 10:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:00

HIPPODROME DE LA COTE D'AZUR

2 bd J.F Kennedy



CANNES

Conférence, Actual / Plasticiens / News

Giovedì 20 febbraio 2019 ore 19,30

Espace Euro-Aptitudes

56 rue Georges Clemenceau, Cannes



Visite guidée - Exposition "Du marchand ambulant au grand magasin"

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 15

Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



Musique, Jazz 13 Club : Pith Quartet

Pith Quartet

(Jazz – Ita/Fr)

Andrea BAZZICALUPO : Guitare

Michele ANELLI : Contrebasse

Jean-Marc BACCARINI : Saxophones

Lorenzo CAPELLO : Batterie & Percussions

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20,30

Studio 13 - Salle de spectacle à la MJC Picaud

23 avenue du Docteur Picaud



Conférence, Les cultes antiques aux îles de Lérins

Sabato 22 febbraio 2020 ore 15

Salle 1901 - Maison des Associations

9 rue Louis Braille



Théâtre, Impair et père

Une comédie de Ray Cooney

Sabato 22 febbraio 2020 ore 20

Théâtre de la Licorne

25 avenue Francis Tonner



Festival international des jeux 2020

34e édition

Da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio 2020 dalle 10 alle 19

Palais des festivals et des congrès

1 boulevard de la Croisette



Animations, Café des lecteurs

Une rencontre conviviale pour partager la passion des livres, du cinéma ou de la musique.

Martedì 25 febbraio 2020 ore 17

Bibliothèque - Médiathèque Romain Gary

Pôle culturel municipal Cannes République

Place du Commandant Maria



Conte - Poésie, Lecture d'histoires

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 10,30

Médiathèque de La Verrerie

9 rue Marco del Ponte

Exposition, Pierre et Gilles, le goût du cinéma

Fino al 26 aprile 2020

Mardi > Dimanche : 10h > 13h - 14h > 18h

Centre d’art La Malmaison

La Malmaison

47 boulevard de la Croisette



EXPOSITION, Gérard Schlosser, quelle histoire

Fino al 26 aprile 2020

Horaires :

- Mar > ven : 13h > 17h

- Sam et dim : 10h > 13h et 14h > 18h

Suquet des Art(iste)s - Résidence d’artistes

7 rue Saint-Dizier



Exposition, Louis Pastour, le peintre du soleil

Fino al 24 maggio 2019

Musée de la Castre

Le Suquet



Du marchand ambulant au grand magasin

Histoire des commerces cannois

Fino al 12 giugno 2020

Lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Archives municipales - Service éducatif, animations, expositions et conférences

Site annexe - Archives contemporaines

18 rue Docteur Calmette



CARROS

UNE BONNE SOIRÉE

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 20

SALLE JULIETTE GRECO

Salle Juliette Gréco

5 Boulevard de la Colle Belle



LE BROC

KAOTIK 747

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20,30

COMPLEXE LES ARTS D'AZUR - LE BROC

12 rue des Jardins



LEVENS

EXPOSITION - CHRISTIAN STABILE

Fino al 28 marzo 2020

GALERIE DU PORTAL

1 Place V Masseglia



MENTON

Conférence scientifique : Les grands mouvements de terrain dans les Alpes-Maritimes : une histoire liée aux changements climatiques depuis 10 000 ans par Thomas LEBOURG.

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 14,30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Corsos nocturnes (Fête du Citron®)

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 21

Promenade du Soleil (bord de mer).



Jardins de Lumières (Fête du Citron®)

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20,30

Jardins Biovès



Contes Zen par Flavy & Chakib au hang

Sabato 22 febbraio 2020 ore 10,30

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Conférence Promotion du Citron les origines et l’histoire du fruit d’or présenté par l’APCM.

Sabato 22 febbraio 2020 ore 15

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Palais de l'Europe - Théâtre Francis Palmero

8 Ave Boyer 06500



Corsos des fruits d’or – (Fête du Citron®)

Domenica 23 febbraio 2020 ore 14,30

Promenade du Soleil (bord de mer).



Visite guidée : l’Orangeraie, un jardin de palace

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 10

L' Orangeraie

15 Rue Partouneaux



Visite guidée: La Citronneraie

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 10

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 10

Sabato 22 febbraio 2020 ore 10

Lunedì 24 febbraio 2020 ore 10

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 10

Sur le parking de la propriété

69 Corniche André Tardieu



VISITE GUIDÉE ÉCLAIR: LA SALLE DES MARIAGES DE JEAN COCTEAU

Giovedì 20 febbraio 2020 ore 14,30

Mairie

17 Rue de la République



VISITE GUIDÉE : LE JARDIN SERRE DE LA MADONE

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 15

Sabato 22 febbraio 2020 ore 15

Domenica 23 febbraio 2020 ore 15

Martedì 25 febbraio 2020 ore 15

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 15

Jardin Serre de la Madone

Serre de la Madone

74 Route du Val de Gorbio, 06500 Menton



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN FONTANA ROSA

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 10

Lunedì 24 febbraio 2020 ore 10

Jardin Fontana Rosa

Fontana Rosa

6 Avenue Blasco Ibanez



VISITE GUIDÉE: LE JARDIN DE MARIA SERENA

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 14,30

Martedì 25 febbraio 2020 ore 10

Jardin Maria Serena

21 Prom. Reine Astrid



VISITE GUIDÉE LES RUELLES DE L’HISTOIRE

Domenica 23 febbraio 2020 ore 10

Martedì 25 febbraio 2020 ore 14,30

parvis de la Basilique St Michel



Visite guidée : le jardin botanique Val Rahmeh

Lunedì 24 febbraio 2020 ore 15

Jardin botanique exotique Val Rahmeh

Avenue Saint-Jacques



VISITE GUIDÉE LE JARDIN DU RIVIERA PALACE

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 10,30

Le Riviera palace

28 avenue Riviera

entrée du parc



Exposition des motifs d’agrumes (Fête du Citron® )

Fino al 3 marzo

Tous les jours de 10h à 18h sauf les dimanches de 9h à 19h et les jeudis de 10h à 19h

Jardins Biovès



Fêtes et jouets… rêves d’enfants, au Musée de Préhistoire régionale

Fino all'8 marzo 2020 dalle 10 alle 18

Musée de Préhistoire régionale

Rue Lorédan Larchey 06500 Menton



Exposition Vision Photographies de Fernand Gargiuli

DSal 21 febbraio al 21 marzo 2020

L'Odyssée Bibliothèque Municipale

Avenue Boyer



Exposition : Portrait d’hier des gens d’ici

Fino al 31 maggio 2020

Jardin Elisée Reclus et aux jardins du Palais de Carnolès.



EXPOSITION : COCTEAU DESIGN

Fino al 15 giugno 2020

Musée du Bastion



MONACO

Street Scene

Venerdì 21 febbraio (gala), martedì 25 febbraio ore 20 e domenica 23 febbraio 2020 ore 15

"Street Scene" de Kurt Weill avec Geoffrey Dolton, Jeni Bern, Scott Wilde, Lucy Schaufer, Harriet Williams, Mandisinde Mbuyazwe, Patricia Racette, Joel Prieto, Tyler Clarke, Paulo Szot, Gerardo Bullon, Pierre Emmanuel Roubet, Marta Fontanals-Simmons, Richard Burkhard, Mary Bevan, le Choeur de l’Opéra de Monte-Carlo, le Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo sous la direction de Laurence Foster, organisé par l'Opéra de Monte-Carlo

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Opéra de Monte-Carlo - Salle Garnier

Place du Casino



Monaco - Japon 2020

Da venerdì 21 febbraio a domenica 23 febbraio 2020

14e Rencontre artistique Monaco - Japon 2020

Auditorium Rainier III

Boulevard Louis II



Circuit de voitures radioguidées

Domenica 23 febbraio 2020 dalle 8 alle 12

Activité modélisme : circuit de voitures radioguidées

Port de Monaco

Port Hercule



La ruée vers l'or

Martedì 25 febbraio 2020 ore 20

Tout l'Art du Cinéma - projection du film "La ruée vers l'or" de Charles Chaplin, organisée par l'Institut audiovisuel de Monaco

Théâtre des Variétés

1, boulevard Albert Ier



Les extra-terrestres

Mercoledì 26 febbraio 2020 ore 16

Ciné bla bla : "Les extra-terrestres", analyse filmique animée par Jérémy Belando

Médiathèque de Monaco - Sonothèque José Notari

19, boulevard Princesse Charlotte

Exposition sur le thème "Est-ce que ce monde est sérieux" par Philippe Pastor

Fino a venerdì 28 febbraio 2020 dalle 11 alle 18

Monaco Modern' Art Galerie

27, avenue Princesse Grace



Patinoire à ciel ouvert

Fino a domenica 1° marzo 2020

Port de Monaco



Exposition de voitures de rallye

Fino a domenica 15 marzo 2020

Collection de Voitures de S.A.S. le Prince de Monaco

Terrasses de Fontvieille



Exposition "Variations, les Décors lumineux d’Eugène Frey"

Fino al 21 maggio 2020

Nouveau Musée National de Monaco - Villa Paloma

56, boulevard du Jardin Exotique



NICE

DJALAMICHTO QUARTET

Venerdì 21 febbraio 2020 ore 20

SALLE BLACK BOX

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



BATTLE THE ONE

Sabato 22 febbraio 2020 dalle 14 alle 20

SALLE BLACK BOX

2 Pont René Coty - Centre AnimaNice Bon Voyage



GILBERT

Sabato 22 febbraio 2020 ore 20,30

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



POURQUOI ?

Domenica 23 febbraio 2020 ore 16

THÉÂTRE FRANCIS GAG

4 rue de la Croix



LE SCEPTRE DES ÉLÉMENTS

Domenica 23 febbraio 2020 ore 10,30

THÉÂTRE L'ALPHABET

19 rue Delille



Carnaval de Nice

Fino al 29 febbraio a Nizza sarà Carnevale all’insegna del Roi de la Mode.

Questo il calendario dei corsi carnevaleschi e delle battaglie dei fiori, con i relativi costi.



Sabato 22 Febbraio 2020 ore 14,30

Battaglia dei Fiori

Tariffe: 26 euro in tribuna / 12 euro posto in piedi non numerato (zona B)



Sabato 22 Febbraio 2020 ore 21,00

Corso Carnevalesco notturno

Tariffe: Tariffe: 26 euro in tribuna / 12 euro posto in piedi non numerato (zona A), 5 euro posto in piedi non numerato (zona B).



Domenica 23 Febbraio 2020 ore 14,30

Corso Carnevalesco - Parada Nissarda

Tariffe: 21 euro in tribuna/ 12 euro in ingresso (zone A) / 5euro in ingresso (zone B).



Martedì 25 Febbraio 2020 ore 21,00

Corso Carnevalesco notturno

Tariffe: 26 euro in tribuna / 12 euro posto in piedi non numerato (zona B)



Mercoledì 26 Febbraio 2020 ore 14,30

Battaglia dei Fiori

Tariffe: 26 euro in tribuna / 12 euro posto in piedi non numerato (zona B)



Sabato 29 febbraio 2020 ore 14,30

Battaglia dei Fiori

Tariffe: 26 euro in tribuna / 12 euro posto in piedi non numerato (zona B)



Sabato 29 febbraio 2020 ore 21,00

Corso Carnevalesco notturno- Incenerimento del Re

Tariffe: Tariffe: 26 euro in tribuna / 12 euro posto in piedi non numerato (zona A), 5 euro posto in piedi non numerato (zona B).



CARNAVAL DE NICE "LE ROI DE LA MODE"

Fino al 29 febbraio 2020

PLACE MASSÉNA - JARDIN ALBERT 1ER



Omar Logang “La lumière de la Mediterranée", mostra

Fino al 22 febbraio 2020

Lycée Massena, Avenue Felix Faure 24



NICE, BAIE DES LUMIÈRES

Fino al 23 febbraio 2020

PARC PHOENIX

405 Promenade des Anglais



"Sur les traces des cinémas à Nice. Enquête patrimoniale " –Mostra

Fino al 28 febbraio 2020.

Il Centre du Patrimoine – Le Sénat si trova in Rue Jules Gilly 14 Nizza.



Portraits d'Athlètes: una mostra al Musée National du Sport di Nizza

La mostra può essere visitata fino al prossimo 8 marzo dalle 11 alle 17

Il Musée National du Sport si trova a Nizza in Boulevard des Jardiniers - Stade Allianz-Riviera.



LARS FREDERIKSON

Fino al 22 marzo 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C

Place Yves Klein



PALACE PARADIS

Fino al 29 marzo 2020

Offrandes funéraires en papier de Taïwan

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais

“Hybrides”, a "Lou Babazouk"

Mostra di Richard Roux Giugee w Valérie Cheno

Fino al 29 marzo 2020

"Lou Babazouk" si trova nel Vieux Nice in Rue de la Loge 8

Mùsica d'aquì: la Contea di Nizza svela la propria musica

Una mostra che mette in risalto la musica tradizionale, presentando una serie significativa di strumenti collegati alla tradizione

Fino al 30 marzo 2020

Palais Lascaris si trova al 15 rue Droite nel Vieux Nice.

“Fleurs & Carnaval”, una mostra agli Archives Nice Côte d’Azur

Fino al 4 aprile 2020

Gli Archives Nice Côte d’Azur si trovano in Avenue de Fabron 7

“Les Variations Arman, Orchestration par Guy Rottier” – Mostra al “Pole 109”

Fino al 13 marzo 2020

Il “Pole 109” si trova sulla Route de Turin 89



DONGBA, DES PICTOGRAMMES NAXI À L'ART CONTEMPORAIN

Fino al 5 aprile 2020

MUSÉE DÉPARTEMENTAL DES ARTS ASIATIQUES

405 Promenade des Anglais



#ROSEESTLAVIE

Fino al 20 aprile 2020

MUSÉE INTERNATIONAL D'ART NAIF ANATOLE JAKOVSKY

Château Sainte-Hélène - 23 Av de Fabron



SUR LA TERRE DES DIEUX - MARC CHAGALL ET LE MONDE GREC

Fino al 27 aprile 2020

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL

36 Av Docteur Ménard- (Angle bd de Cimiez)



MONOGRAPHIES : SOL CALERO ET ZORA MANN

Fino al 3 maggio 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



SHAILESH BR - THE LAST BRAHMIN

Fino al 3 maggio 2020

VILLA ARSON - ECOLE ET CENTRE NATIONAL D'ART CONTEMPORAIN

20 av Stephen Liégeard



MATISSE - MÉTAMORPHOSES

Fino al 4 maggio 2020

MUSÉE MATISSE

164 av des Arènes de Cimiez



CHARLOTTE PRINGUEY-CESSAC. BRUIT ORIGINAIRE

Fino al 17 maggio 2020

MUSÉE D'ART MODERNE ET D'ART CONTEMPORAIN M.A.M.A.C - MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE TERRA AMATA

Place Yves Klein