L'artista disegnatore "Kristian" raccontato al megastore Nice Etoile durante il Carnevale

Se il vostro bambino ha sempre sognato di vedere coi propri occhi una sfilata carnevalesca, portatelo a Nizza ! Infatti, dal 15 febbraio e fino al 29 febbraio, ci si svolge il mitico evento di fine evento, per celebrare l'arrivo (o piuttosto il ritorno) della mitezza e del sole (anche se di sole non è mai mancato). Si ricorda che quest'anno, il tema è il Re della Moda, che tra l'altro raffigura il compianto Karl Lagerfeld, morto proprio un anno fa.

E proprio in questo contesto che è iniziata un'effimera esposizione nel centro commerciale Nice Etoile, che si trova in Via Jean Medécin, a pochi passi dalla stazione ferroviaria e da Piazza Massena.

Qui in fatti si tiene una mostra tutta dedicata all'artista nizzardo di nome Kristian, che durante la sua carriera ha concesso un posto di rilievo alla festa del Carnevale. E proprio da questa voglia sfrenata per i costumi, i carri e le scenografie che nasce l'essenza dell'esibizione.

Attraverso quell'esposizione, vengono rintracciati in totale 20 anni di carnevale e così tanti bozzetti da lui schizzati. Questi abbozzi sono frutti dal suo unico spirito inventivo e qualche volta un po' strambo. Questa retrospettiva avrà luogo nel primo piano del negozio. Come detto in precedenza, oltre alle illustrazioni di Kristian, visibili saranno anche gli scatti fatti da lui durante le scorse edizioni, con dentro immortalati i carri e le vecchie parate.

Anche lui sarà presente sabato 22 febbraio dalle 16:30 fino alle 18:30 per autografare le sue realizzazioni ed incontrare veramente gli appassionati.

Fatevi pronti !