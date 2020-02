Ligue 1: Domani il Nizza affronta il Brest con l’obbligo di vincere. Il Lione, in attesa della Juve, sarà di scena a Metz

In settimana il Paris Saint Germain, imbattibile (o quasi) in patria ed avviato a vincere tutto (campionato e coppe nazionali) ha subito una, rimediabile, sconfitta in Champions ad opera del Borussia Dortmund. L’altra gara che vede impegnata una compagine francese (Lione – Juventus) si giocherà mercoledì 26 febbraio.

Domani , venerdì 21 febbraio, sarà Nizza – Brest a dare l’avvio alla ventiseiesima giornata. Per i rossoneri, reduci dalla vittoria di Tolosa dopo una prestazione certo non brillante e che ha lasciato dietro di sé una scia di polemiche e di dubbi, l’opportunità è grossa per mostrare carattere ed anche per tentare di raggiungere un piazzamento che possa aprire le porte dell’Europa. Un risultato negativo potrebbe, irrimediabilmente, chiudere, almeno sotto il profilo psicologico, ogni speranza.

Sempre domani il Lione, vera delusione di questo torneo, viaggerà alla volta di Metz per una gara, almeno sulla carta, non impossibile, anche se la squadra sarà già, con la testa, allo scontro di Champions con la Juventus.



Sabato 22 febbraio il Monaco cercherà di continuare la serie positiva a Digione, contro una squadra che, al terz’ultimo posto in classifica, ha un drammatico bisogno di punti.

A caratterizzare le gare di sabato Marsiglia – Nantes, scontro tra belle ed ambiziose squadre che, almeno sotto il profilo del gioco, promette scintille. Completano il tabellino Angers – Montpellier, Lille – Tolosa e Strasburgo – Amiens.



Tre belle gare sono in programma domenica 23 febbraio : Saint Etienne – Reims, Rennes –Nimes e, a concludere, Paris Saint Germain – Bordeaux.



Per la classifica generale clicca qui