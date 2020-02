Questi gruppi animeranno il Carnevale e la Battaglia dei Fiori

Sono 41 i gruppi folkloristici che si esibiranno, alternandosi ai carri carnevaleschi ed a quelli della battaglia dei fiori, nel corso del carnevale 2020 di Nizza.



Uno spettacolo nello spettacolo, un tocco internazionale, un contributo da altre località francesi, un modo per accomunare culture e tradizioni diverse e per dare un’impronta veramente universale all’edizione di quest’anno del Carnevale di Nizza “Roi de la Mode”.



Questi i gruppi che parteciperanno al Corso Carnevalesco e alla Battaglia dei Fiori del 22 febbraio 2020 e alla Parada Nissarda del 23 febbraio.



TROUPES LOCALES

NICEKID’S PARTY - LES MONSTROPLANTES

Piante apparentemente innocue ... eppure! Uno scienziato pazzo in un laboratorio ha cercato di trasformare le piante, il risultato è sorprendente. Le piante sono diventate più grandi, più forti, più veloci, più avide ... Tutto questo genera una vera animazione, occupando spazio, giocando e profumando il pubblico.



BRASUCA SHOW - SAMBA FASHION

La compagnia Brasuca Show propone di viaggiare fino al Carnevale di Rio mettendo in risalto la moda e la Samba "Lady Style" con glamour, bellezza, strass e paillettes.



EXOTICA DANSE - DANSE DU MONDE

Exotica Danse partecipa al Carnevale con uno spettacolo sul tema la moda proponendo “Danse du Monde”.



FOLKLORE NICOIS

NICE LA BELLE

Tipica sfilata di sapore nizzardo con gli strumenti musicali riconducibili al territorio, tra i quali i cougourdons.



LA CIAMADA NISSARDA & MAÎTRE PAILLASSOU FONT LEUR DEFILE DE MODE

Un gruppo emblematico che farà rivivere la tradizione di "Paillassou" assieme con danze e la farandole eseguite da giovani ballerini su melodie popolari del repertorio di Nizza.



FANFARE ECHO DE LA CHAUMIERE

Una fanfara tradizionale di Nizza propone una divertente animazione in un clima di festa e di spontaneità giovanile.

TROUPES EUROPEENNES & INTERNATIONALES

VERNISSEURS - JOYEUSE PAGAILLE URBAINE

La sfilata del gruppo si giocherà su due tavoli: quello il burlesque tipico del carnevale e quello del lancio di lunghi nastri di carta sul pubblico. Uno spettacolo giocoso, estetico, colorato, delirante e imprevedibile. Provenienza: Niort, France



LOS RIOS HORSE SHOW - LES CALVACADES DE LOS RIOS

Sfilata di dieci cavalli spagnoli con i loro cavalieri, dressage di alta scuola. Solo durante le battaglie di fiori. Provenienza: Montpellier, France



CULTURE GROUND KOREA - CARNIVAL ROAD

Culture ground Korea è un'agenzia che promuove gli scambi culturali tra la Corea del Sud e altri Paesi attraverso l'organizzazione di eventi e viaggi. Il suo programma Carnival Road consente agli studenti di avere un'esperienza arricchente e prendere parte a vari carnevali ed eventi famosi in tutto il mondo. Provenienza: Corée



PLASTICIENS VOLANTS - MO(N)DANIMAL

Con spirito e ricerca della provocazione questo gruppo ha vestito il proprio “bestiario” con vestiti di celebri sarti, del resto il Corso è una sfilata di moda.

Gli animali “in costume” possono sorprendere e persino disturbare e, quindi…l'obiettivo è raggiunto. Devono sorprendere e quale posto é migliore di un carnevale per essere irriverenti? Provenienza: Graulhet, France



CLOSE-ACT - LA CARAVANE BLANCHE

Uno spettacolo sui trampoli, proposto per la prima volta in questo carnevale edizione 2020. Un gruppo eccezionale accompagnato da macchine gigantesche: una meraviglia dal primo all’ultimo minuto. Provenienza: Tilburg,Pays-Bas



TEATRO PAVANA - LA DAME (spettacolo di giorno)

Fate spazio alle belle donne dell'alta borghesia! Ammirate i loro splendidi abiti e inchinatevi davanti a loro con il rischio di attirare il loro disprezzo! Il loro povero servo subisce questo ogni giorno. Provenienza: Amsterdam, Pays Bas.



TEATRO PAVANA - NIGHT COLORS (spettacolo di notte)

Uno spettacolo meraviglioso sui trampoli! Costumi in bianco e nero illuminati molto belli che creano un'atmosfera misteriosa e affascinante. Provenienza: Amsterdam, Pays Bas.



XARXA TEATRE - LE BALLET D’ANA BOTELLA

Quest'anno Ana Botella proporrà due diversi balletti per celebrare il re della moda: "Vidrios y Cristales" con abiti iridescenti e multicolori e "Las Reinas y sus Damas" che presentano costumi da tutto il mondo.

Provenienza: Alicante, Espagne



TEATRO DEL AZAR - BARROCO-ROLL

Dinamico spettacolo di pattinaggio ispirato all'era barocca. Bisogna lasciarsi trasportare da questa truppa completamente pazza. Provenienza: Valladolid, Espagne



DIDIER THERON - GONFLES / VEHICULES – LA GRANDE PHRASE

"La deformazione come atto di invenzione e creazione"questo è il concetto. Questo progetto che è una sfida per la sua singolarità artistica, oggi conosce un successo in tutto il mondo. Ora sono a Nizza… Provenienza: Montpellier, France



CHEER DANCERS PARADE

Allegri, belli e dinamici, i CheerDancers sono ballerini professionisti con eleganti costumi. Provenienza:Lituanie



BALLET OPERA - BALLET HARETEK

Magnifico gruppo in costume che occupa lo spazio con un paradiso di rami che disegnano incredibili e fantastiche forme della musica. Provenienza:Valencia, Espagne



GROUPE TRADITIONNEL PAVULLESE

Tipico gruppo carnevalesco del Monferrato con costumi originali e colorati. Provenienza:Italie



DELEGATION DE NETANYA

Un’ottima occasione per ammirare il balletto israeliano del gruppo di danza Havazalot Netanya! Una rappresentazione colorata di danze tradizionali di questo Paese. Provenienza: Netanya, Israël



BAMBOLEA - PASACALLES « MOVIL »

Dinamismo e gioia uniti in un audace spettacolo circense, viaggiatori da tutto il mondo che offrono una nuova visione della vita. Provenienza: Madrid, Espagne