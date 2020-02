Un successo per Le Grand Bal des Princes et des Princesses a Monaco

La serata più romantica del mondo, quella di San Valentino, è stata testimone della magnificenza e della sontuosità di uno degli eventi più maestosi dell'inverno monegasco, "Le Grand Bal des Princes et des Princesses" sotto l'Alto Patronato di SAS Le Principe Alberto II di Monaco. Glamour, decorazione maestosa e atmosfera onirica hanno reso Le Bal un ambiente particolarmente raffinato per il Principato. L'evento si è svolto in uno dei luoghi storici più belli del patrimonio monegasco, l'Impero Salle, che per l'occasione è stato trasformato in un palazzo principesco. Il repertorio tradizionale della cavalleria francese che ha servito sia gli imperi che tutte le repubbliche. Gli ospiti sono stati testimoni di spettacoli artistici di alta qualità, magia, musica e romanticismo fluttuanti nell'aria, il tutto in un'atmosfera principesca e fiabesca. Gli illustri ospiti, presenti all'evento, sono venuti da tutto il mondo per rendere omaggio all'eleganza e al ricordo dei palloncini di SAS La Principessa di Monaco.

Un'ambientazione ideale ha portato tutti gli ospiti in un paese immaginario e distante per alcune ore. Hanno scoperto la magnifica esibizione di una vera produzione artistica che ha coinvolto più di 50 artisti, cantanti lirici e di varietà, strumentisti, illusionisti, artisti, campioni del mondo di danze artistiche, una compagnia di danza nazionale o star del balletto russo. L'Hotel de Paris ha deliziato gli ospiti con il suo menu raffinato e prelibatezze e li ha fatti immergere dall'oggi al domani nell'atmosfera del Rock, dove lusso e raffinatezza sono in ordine. Molte celebrità, membri di case reali, politici e uomini d'affari erano presenti durante questo memorabile evento che ha glorificato la cultura, l'arte e la bellezza. Hanno vissuto un'emozione in un viaggio immaginario, con una messa in scena elegante. Gli ospiti vestiti con i loro abiti, cappotti, abiti formali e abiti formali più lussuosi, hanno ballato fino alla notte in un'atmosfera elettrizzante ed elegante, sui valzer viennesi e poi su il tempo più ritmato dell'eccellente DJ Papa. cultura, musica e danza. Insieme hanno immaginato una serata dedicata al Principato, al colore, alla musica, alla danza, al teatro ... e un inno all'AMORE! La magia rilasciata da questa sontuosa serata di successo suggerisce che l'evento verrà di nuovo il prossimo anno, coinvolgendolo con esso una nuova ondata di eleganza e festività.