Marineland ha presentato una speciale edizione Italia del concorso “LE KANGOUROU DES MATHS”

Questa settimana si è tenuta a Marineland un'edizione speciale "ITALIA" del famoso concorso "Kangaroo Math", che premia i giovani appassionati di matematica.



Per questa prima edizione speciale, preludio al concorso internazionale che si terrà nell'estate del 2020, erano presenti circa 70 studenti provenienti dall'Italia e dalla Svizzera italiana per rispondere ai puzzle matematici e godersi una giornata al parco.



"L'idea è sia di rendere divertente la matematica sia di includerla nella nostra vita quotidiana. E i bambini lo adorano! Per il prossimo anno, vorremmo che questa edizione si trasformasse in una competizione Francia-Italia, per rendere più piccante il gioco ", ha spiegato Angelo Lissoni, co-organizzatore di questa edizione speciale.



Il concorso Canguro è un concorso internazionale di matematica il cui scopo è la diffusione della cultura matematica. Riunisce quasi 6 milioni di giovani in oltre 70 paesi. Questo gioco, destinato agli studenti, è stato creato nel 1991 su modello del concorso nazionale australiano da André Deledicq, professore di matematica all'Università di Parigi 7, e Jean-Pierre Boudine, professore di matematica a Marsiglia.



Ogni anno, il parco zoologico Marineland accoglie oltre 200 studenti della regione PACA per la finale della grande competizione sul canguro, che riunisce migliaia di studenti in tutto il mondo, dal CP al Terminale, circa 24 puzzle logici sotto forma di MCQ



Quest'anno, il parco ha anche ospitato un'edizione speciale dall'Italia, che gli organizzatori vorrebbero trasformare l'anno prossimo in un'edizione transfrontaliera Francia-Russia.