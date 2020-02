Un tempo si chiamava Cité du Parc, ora è diventato Cours Jacques Chirac: un a serie di fotografie mette a confronto il “prima” e il “dopo”

Come ti cambio una strada, in modo radicale, rendendola quasi irriconoscibile.

E’ quello che è successo, nel Vieux Nice, nell’area a cavallo tra il Quai des Etats Unis e Cours Saleya.

Una strada che si chiamava Cité du Parc, che era un parcheggio di auto anche abbandonate, una sorta di magazzino a cielo aperto, un posto che non era piacevole percorrere, soprattutto nelle ore notturne.



L’8 febbraio ha cambiano nome, ora si chiama Cours Jacques Chirac e, soprattutto, ha radicalmente modificato l’aspetto.

E’ diventato un luogo vivibile, destinato ad ospitare mostre e soprattutto ad aprirsi a bar e ristoranti, oltre che ai brocantes per le loro vendite.



Su Facebook sono diventate virali le fotografie che mettono a raffronto il prima e il dopo e fa bene vedere “ come eravamo” e “come siamo”, anche perché è sempre importante avere memoria e non scordarsi del passato.